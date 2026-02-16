Live
„Ez egy ostoba csavargó" – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

Lázban ég Amerika! Alig néhány héttel azután, hogy egy szilveszteri bulin készült videó felrobbantotta a közösségi médiát, ismét együtt látták a TikTok-sztárt, Alix Earle-t és az NFL-legendát, Tom Bradyt. A pletykák szerint a páros ezúttal a Super Bowl körüli eseményeken került közelebb egymáshoz, ami újra beindította a találgatásokat.

A történet még az újévkor kezdődött a karibi St. Barths szigetén, ahol egy kiszivárgott felvételen a 25 éves influenszer,  Alix Earle és a 48 éves korábbi irányító, Tom Brady feltűnően bensőséges hangulatban táncoltak.

Tom Bradynek még mindig jó az ízlése: Alix Earle nem mindennapi szépség
Tom Bradynek még mindig jó az ízlése: Alix Earle nem mindennapi szépség
Fotó: Alix Earle/Instagram

Tom Brady egy párt alkot a modell tiktokerrel?

A klip villámgyorsan terjedt az interneten, és nemcsak rajongók, hanem ismert szereplők is reagáltak rá.

@deuxmoi Alix Earle & Tom Brady in St. Barths #alixearle #tombrady ♬ original sound - deuxmoi

A Super Bowl hétvégéjén újabb videók láttak napvilágot: 

a felvételeken Brady és Earle egy Super Bowlhoz kapcsolódó partin beszélgettek és táncoltak együtt San Franciscóban. A jelenetek ismét futótűzként terjedtek, a rajongók pedig azonnal kapcsolatuk természetét kezdték firtatni.

Az Us Weekly értesülései szerint a viszony inkább laza, mint komoly. „Találkozgatnak, de nem komoly a dolog” – fogalmazott a lapnak egy bennfentes. A forrás szerint a kapcsolat afféle „amikor egy városban vannak” típusú, kötöttségek nélküli ismeretség. 

Van kémia és vonzalom, de egyikük sem akar komoly kapcsolatot. Jól érzik magukat, ennyi az egész.”

A pletykák szerint Brady kifejezetten élvezi az influenszer energikus személyiségét. 

„Alix fiatalos, szórakoztató kisugárzása üdítően hat rá. Tartják a kapcsolatot, üzengetnek egymásnak, főleg nagyobb események előtt, de egyébként nem töltenek sok időt kettesben” – állítja a bennfentes.

Ugyanakkor nem minden jel utal felhőtlen románcra. Brady állítólag híresen ügyel a magánéletére, és nem örült a korábbi felvételek kiszivárgásának. „Tom számára a diszkréció mindennél fontosabb. A videók megjelenése komoly figyelmeztető jel volt számára” – idéztek egy, a környezetéhez közel álló forrást.

Az időzítés sem mindennapi: Earle első Bradyvel közös felbukkanása kevesebb mint egy hónappal azután történt, hogy nyilvánosságra került a szakítása az NFL-játékos Braxton Berriosszal, akivel két évig alkottak egy párt. A tiktoker akkor a távolságot és az önmagára való fókuszálást nevezte a döntés fő okainak, hangsúlyozva, hogy jó viszonyban maradtak.

Hogy a Brady–Earle-sztori merre halad tovább, egyelőre kérdéses. A jelek szerint azonban a felek nem terveznek nagy bejelentést – inkább élvezik a reflektorfényt és a találgatásokat, amelyek újabb és újabb hullámokat vetnek a közösségi médiában.

Íme, Alix Earle legszexibb fotói:

Alix Earle nem mindennapi szépség
Galéria: Tom Brady 22 évvel fiatalabb modell barátnője, Alix Earle
Alix Earle nem mindennapi szépség

 

@deuxmoi A new video from Super Bowl weekend shows Tom Brady and Alix Earle getting cozy at a private party 🎥@backgrid_usa #alixearle #tombrady ♬ All the Things She Said - Harrison


 

