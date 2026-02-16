A történet még az újévkor kezdődött a karibi St. Barths szigetén, ahol egy kiszivárgott felvételen a 25 éves influenszer, Alix Earle és a 48 éves korábbi irányító, Tom Brady feltűnően bensőséges hangulatban táncoltak.

Tom Bradynek még mindig jó az ízlése: Alix Earle nem mindennapi szépség

Fotó: Alix Earle/Instagram

Tom Brady egy párt alkot a modell tiktokerrel?

A klip villámgyorsan terjedt az interneten, és nemcsak rajongók, hanem ismert szereplők is reagáltak rá.

A Super Bowl hétvégéjén újabb videók láttak napvilágot:

a felvételeken Brady és Earle egy Super Bowlhoz kapcsolódó partin beszélgettek és táncoltak együtt San Franciscóban. A jelenetek ismét futótűzként terjedtek, a rajongók pedig azonnal kapcsolatuk természetét kezdték firtatni.

🚨🚨BREAKING🚨🚨#NFL ICON TOM BRADY WAS SPOTTED DANCING WITH INFLUENCER ALIX EARLE AT A SUPER BOWL PARTY LAST NIGHT.



Brady and Earle have been spotted together dancing at multiple parties this month.



This video has gone viral across social media:pic.twitter.com/vWzQjj1Kmm — MLFootball (@MLFootball) February 8, 2026

Az Us Weekly értesülései szerint a viszony inkább laza, mint komoly. „Találkozgatnak, de nem komoly a dolog” – fogalmazott a lapnak egy bennfentes. A forrás szerint a kapcsolat afféle „amikor egy városban vannak” típusú, kötöttségek nélküli ismeretség.

Van kémia és vonzalom, de egyikük sem akar komoly kapcsolatot. Jól érzik magukat, ennyi az egész.”

A pletykák szerint Brady kifejezetten élvezi az influenszer energikus személyiségét.

„Alix fiatalos, szórakoztató kisugárzása üdítően hat rá. Tartják a kapcsolatot, üzengetnek egymásnak, főleg nagyobb események előtt, de egyébként nem töltenek sok időt kettesben” – állítja a bennfentes.

Ugyanakkor nem minden jel utal felhőtlen románcra. Brady állítólag híresen ügyel a magánéletére, és nem örült a korábbi felvételek kiszivárgásának. „Tom számára a diszkréció mindennél fontosabb. A videók megjelenése komoly figyelmeztető jel volt számára” – idéztek egy, a környezetéhez közel álló forrást.

Tom Brady, Alix Earle spotted getting cozy on dance floor at Super Bowl party https://t.co/pixt1EWSaI pic.twitter.com/ektdQ9H1t7 — New York Post (@nypost) February 8, 2026

Az időzítés sem mindennapi: Earle első Bradyvel közös felbukkanása kevesebb mint egy hónappal azután történt, hogy nyilvánosságra került a szakítása az NFL-játékos Braxton Berriosszal, akivel két évig alkottak egy párt. A tiktoker akkor a távolságot és az önmagára való fókuszálást nevezte a döntés fő okainak, hangsúlyozva, hogy jó viszonyban maradtak.

Hogy a Brady–Earle-sztori merre halad tovább, egyelőre kérdéses. A jelek szerint azonban a felek nem terveznek nagy bejelentést – inkább élvezik a reflektorfényt és a találgatásokat, amelyek újabb és újabb hullámokat vetnek a közösségi médiában.