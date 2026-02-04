Live
Apa lett az elmúlt évitized egyik legjobb magyar úszója. Verrasztó Dávidnak kislánya született, a csöppség a Lea nevet kapta szüleitől.

A háromszoros Európa-bajnok, kétszeres vb-ezüstérmes, olimpiai negyedik helyezett Verrasztó Dávidnak és párjának gyermeke született, Lea nevű kislányuk 3600 grammal jött a világra.

Verrasztó Dávid apa lett
Verrasztó Dávid apa lett
Fotó: KEMPINAIRE STEPHANE / KMSP

Verrasztó Dávidéknál nagy az öröm

A 37 éves sportoló édesapja, Verrasztó Zoltán boldogan számolt be a csöppség születéséről. „Csodálatos baba, óriási az én örömöm is. 

És mivel 56 centi hosszú, nem zárom ki annak lehetőséget, hogy követve a családi hagyományokat, kiváló úszó lesz belőle” 

– mondta a Borsnak a büszke nagypapa.

A Verrasztó család méltán híres, és akár újabb úszóval bővülhet, de a kis Lea esetében ez nyilván még csak a jövő zenéje. Dávid testvére, Evelyn kétszeres Eb-győztes, míg édesapjuk, Zoltán az 1980-as moszkvai olimpián nyert ezüstérmet, továbbá világ- és Európa-bajnok.

 

