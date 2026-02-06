A Real Madrid nehezen kezelhető sztárja, a brazil válogatott Vinícius Júnior már egy ideje egy párt alkot a dögös Virginia Fonsecával, akivel novemberben vállalták fel kapcsolatukat a nyilvánosság előtt. A népszerű influenszer és tévés műsorvezető nemrég egy különleges fotózáson vett részt, amely során meglehetősen bevállalós képek készültek róla.

Virginia Fonseca, a brazil válogatott Vinícius Júnior új barátnője

Fotó: Instagram/virginia

Vinícius Júnior barátnője szexi macskának öltözött

A 26 éves bombázó a brazil szórakoztatóipari brand, a GSHOW fotózásán erotikus jelmezt öltött magára. Fonseca merész ruhája nem sokat bízott a képzeletre: ékszerrel díszített, magas nyakú bodyból állt, szinte térdig érő csizmával, mű macskafülekkel és még műkarmokkal ellátott kesztyűk is tartoztak hozzá.

A nem sokat takaró ruhaköltemény legmegdöbbentőbb része a nyakörvre hajazó gallér, amelyen csillogó arany betűkkel a „VINI JR” felirat látható.

A jelmez egy ikonikus 1998-as karneváli ruha másolata, amelyet a modell és színésznő Luma de Oliveira viselt. A replika az eredeti ruha pontos másának tekinthető, bár Oliveira a gallérján akkori partnere, Eike Batista nevét tüntette fel.

Fonseca rendkívüli népszerűségnek örvend Brazíliában, de nem csak hazájában, szerte a világon sokan követik. A dögös influenszer 54,4 milliós követőtáborral rendelkezik az Instagramon, a közösségi oldalán rendszeresen oszt meg magáról szexi fotókat.