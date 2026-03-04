Live
A Borussia Dortmund sztárja nincs élete formájában. Karim Adeyemit az utóbbi időben az edzője is mellőzi, és a szerződéshosszabbítása is várat magára. A német válogatott támadó számára csodaszép felesége, Loredana nyújt vigaszt, a focistának a dögös bomabanő mellett könnyebb túltennie magát a kudarcokon.

Karim Adeyeminek nem a mostani élete szezonja, a Borussia Dortmund sztárja 22 bajnokin csak 5 gólt lőtt és 3 gólpasszt adott. A 24 éves támadót edzője, Niko Kovac is mellőzi, az utóbbi időben rendszerint csupán csereként számolt vele. A német válogatott játékos szerződéshosszabbítása is várat magára, jelenlegi megállapodása 2027 nyaráig érvényes. Adeyemi állítólag a Premier League-be vágyik, és a Manchester United is szívesen látná őt a soraiban. A BVB sztárja nehéz időszakot él jelenleg, de a magánéletében legalább minden rendben van, gyönyörű feleségével, Loredanával nagyon szeretik egymást.

Karim Adeyemi és szexi felesége, Loredana között dúl a szerelem
Karim Adeyemi és szexi felesége, Loredana között dúl a szerelem
Fotó: instagram.com/loredana/

Kicsoda Karim Adeyemi szexi felesége?

A Dortmund sztárja baráti viszonyt ápol Szoboszlai Dominikkel, a Liverpool magyar válogatott klasszisa Salzburgban a csapattársa volt a német játékosnak. Ami Adeyemi párkapcsolatát illeti, Loredanával 2023 óta alkotnak egy párt, egy évvel később eljegyezték egymást, majd egybekeltek. 

A 30 éves szőke bombázó egy koszovói származású svájci rapper és énekesnő, 

aki leginkább a német nyelvű zenei piacon ért el hatalmas sikereket. Loredana Zefi elsősorban hip-hop és pop stílusban alkot, karrierje 2018-ban indult a „Sonnenbrille” című kislemezzel, amely aranylemez lett Németországban és Ausztriában is.

Adeyemi feleségének népszerűsége töretlen

2025 novemberében a férjével együtt egy furcsa eset miatt kerültek a figyelem középpontjába. Adeyemi és Loredana pénzbüntetést kaptak, mivel a rendőrség tiltott fegyvernek minősülő tárgyakat talált a birtokukban. Az eset még korábban történt, és a fegyverek állítólag egy TikTokon rendelt „mystery boxból” (egy olyan előre összeállított csomag, amelynek tartalmát a vásárló csak a kibontás pillanatában ismeri meg) származtak.

Loredanát imádják a rajongók, különösen a férfiak. A vadóc rappernek az Instagramon 3 millió követője van, a közösségi oldalán gyakran oszt meg magáról szexi képeket, amelyek mellett özönlenek a kedvelések és a pozitív kommentek.

Galéria: A Dortmund sztárjának vadóc felesége mindenkit elbűvöl
