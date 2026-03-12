Alisha Lehmann és Douglas Luiz hosszú ideig a futballvilág egyik legismertebb szerelmespárjának számítottak. Az Aston Villánál töltött időszakuk alatt nemcsak a pályán, hanem a magánéletük miatt is rengeteget foglalkozott velük a sajtó. A látványos közös megjelenések, a romantikus posztok és a folyamatos érdeklődés miatt sokan valódi álompárként tekintettek rájuk.

Alisha Lehmann exe, Douglas Luiz egy brazil modell oldalán lelte meg ismét a boldogságot. Ez is álompár?

A kapcsolatuk azonban 2025-ben véget ért, és ezzel lezárult egy sokat emlegetett időszak Alisha Lehmann életében is.

Alisha Lehmann már januárban megmutatta az új párját

Alisha Lehmann januárban már nyilvánosan is felvállalta új kapcsolatát. A svájci futballista, aki az elmúlt években nemcsak a futballpályán, hanem a közösségi médiában is hatalmas népszerűséget szerzett, a hírek szerint Montel McKenzie oldalán találta meg a boldogságot.

Az új kedves félprofi futballistaként és valóságshow-szereplőként is ismert, kapcsolatuk pedig a brit sajtó szerint a Baller League környékén bontakozott ki. Alisha Lehmann és új párja januárban tették egyértelművé, hogy egy párt alkotnak, a svájci futballista időközben a Leicesterbe igazolt.

Alisha Lehmann már inkább influenszer, mint futballsztár?

Alisha Lehmann nevét sokan ma már nemcsak a futball, hanem a bulvár és az influenszervilág miatt is ismerik. A svájci játékost gyakran emlegetik a világ legszexibb női futballistájaként, miközben hatalmas követőtábort épített fel a közösségi médiában.

Éppen ezért egyre többször felmerül vele kapcsolatban, hogy többet hallani róla influenszerként és címlapszereplőként, mint a pályán nyújtott teljesítménye miatt.

Alisha Lehmann ugyan továbbra is profi futballista, a nyilvánosság figyelmét ma már legalább annyira vonzza a külseje és a magánélete, mint a játéka.

Douglas Luiz is új kapcsolatban találta meg a boldogságot

Miközben Alisha Lehmann már hónapokkal ezelőtt továbblépett, most Douglas Luiz új kapcsolatáról is hírek érkeztek. A brazil futballista egy 19 éves brazil modellel, Duda Gasparral alkot egy párt. A fiatal influenszer nem akárki, hiszen a korábbi Arsenal-játékos, Edu lánya.