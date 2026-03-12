Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Olajblokád

Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Fontos

Megölték Irán új vezetőjét? Sokkoló hírek érkeztek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A svájci szépsét már január óta új kapcsolatban él, most pedig az is kiderült, hogy korábbi kedvese is továbblépett. Az Alisha Lehmann és az Aston Villában szereplő Douglas Luiz futballista álompár mindkét tagja újra megtalálta a boldogságot, így végleg lezárult az egyik legismertebb focis szerelmi történet.

Alisha Lehmann és Douglas Luiz hosszú ideig a futballvilág egyik legismertebb szerelmespárjának számítottak. Az Aston Villánál töltött időszakuk alatt nemcsak a pályán, hanem a magánéletük miatt is rengeteget foglalkozott velük a sajtó. A látványos közös megjelenések, a romantikus posztok és a folyamatos érdeklődés miatt sokan valódi álompárként tekintettek rájuk.

Alisha Lehmann exe, Douglas Luiz egy brazil modell oldalán lelte meg ismét a boldogságot. Ez is álompár?
Alisha Lehmann exe, Douglas Luiz egy brazil modell oldalán lelte meg ismét a boldogságot. Ez is álompár?

A kapcsolatuk azonban 2025-ben véget ért, és ezzel lezárult egy sokat emlegetett időszak Alisha Lehmann életében is.

Alisha Lehmann már januárban megmutatta az új párját

Alisha Lehmann januárban már nyilvánosan is felvállalta új kapcsolatát. A svájci futballista, aki az elmúlt években nemcsak a futballpályán, hanem a közösségi médiában is hatalmas népszerűséget szerzett, a hírek szerint Montel McKenzie oldalán találta meg a boldogságot.

Az új kedves félprofi futballistaként és valóságshow-szereplőként is ismert, kapcsolatuk pedig a brit sajtó szerint a Baller League környékén bontakozott ki. Alisha Lehmann és új párja januárban tették egyértelművé, hogy egy párt alkotnak, a svájci futballista időközben a Leicesterbe igazolt.

Alisha Lehmann már inkább influenszer, mint futballsztár?

Alisha Lehmann nevét sokan ma már nemcsak a futball, hanem a bulvár és az influenszervilág miatt is ismerik. A svájci játékost gyakran emlegetik a világ legszexibb női futballistájaként, miközben hatalmas követőtábort épített fel a közösségi médiában.

Éppen ezért egyre többször felmerül vele kapcsolatban, hogy többet hallani róla influenszerként és címlapszereplőként, mint a pályán nyújtott teljesítménye miatt.

Alisha Lehmann ugyan továbbra is profi futballista, a nyilvánosság figyelmét ma már legalább annyira vonzza a külseje és a magánélete, mint a játéka.

Douglas Luiz is új kapcsolatban találta meg a boldogságot

Miközben Alisha Lehmann már hónapokkal ezelőtt továbblépett, most Douglas Luiz új kapcsolatáról is hírek érkeztek. A brazil futballista egy 19 éves brazil modellel, Duda Gasparral alkot egy párt. A fiatal influenszer nem akárki, hiszen a korábbi Arsenal-játékos, Edu lánya.

A romantikus üzenetekkel kísért közös fotók alapján Douglas Luiz is új fejezetet nyitott az életében. Ez pedig azt jelenti, hogy a korábbi álompár mindkét tagja új kapcsolatban él.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!