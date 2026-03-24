A korábbi világklasszis sportoló, Anna Kurnyikova és párja, Enrique Iglesias már négy gyermeket nevelnek együtt.

Az orosz teniszezőnő, Anna Kurnyikova

Újra megjelent a nyilvánosság előtt Anna Kurnyikova

Legkisebb fiuk, Romeo nemrég született, és az énekes a közelmúltban egy ritka családi fotót is megosztott közösségi oldalán, betekintést engedve a család magánéletébe.

A legfrissebb képek Miamiban készültek, ahol Kurnyikova a gyermekeivel tölti a tavaszi szünetet. A család egy népszerű víziparkba, a Tidal Coveba látogatott el, ahol a korábbi teniszező feltűnően laza, mezítlábas megjelenésével hívta fel magára a figyelmet, miközben megmutatta formás lábait is.

Reclusive ex-tennis star Anna Kournikova, 44, seen for the first time since giving birth to fourth child in December https://t.co/r1chHu9GNY — Daily Mail Sport (@MailSport) March 23, 2026

A kiruccanáson vele tartott három idősebb gyermeke is: az ikrek, Lucy és Nicolas, valamint a hatéves Mary. Bár Kurnyikova egykor a világ egyik legismertebb sportolója volt, visszavonulása óta tudatosan távol tartja családi életét a reflektorfénytől.

Pályafutása során ugyan nem sikerült egyéni Grand Slam-trófeát nyernie, de 1997-ben egészen az elődöntőig jutott a Wimbledonon, ami karrierje egyik legnagyobb sikere volt. Tehetsége és kisugárzása miatt azonban így is hatalmas népszerűségre tett szert.

A 2000-es évek elején modellként is komoly sikereket aratott: 2002-ben a világ legszexibb nőjének választották, többek között Britney Spears és Jennifer Lopez előtt. 2010-ben pedig minden idők legszexibb női teniszezőjének is megválasztották.

Karrierje azonban nem tartott sokáig: sorozatos sérülések – főként hátproblémák – miatt már 21 évesen visszavonult a profi tenisztől. Azóta elsősorban a családjára koncentrál, és ritkán mutatkozik nyilvánosan.

Kurnyikova és Iglesias kapcsolata immár több mint két évtizede tart: 2001 óta alkotnak egy párt, és bár életüket nagyrészt a nyilvánosságtól távol élik, időről időre mégis reflektorfénybe kerülnek – akárcsak most, a miami kiruccanásuk során.