A fehérorosz sztár, Arina Szabalenka magabiztos játékkal, 6–3, 6–4-re győzte le a korábbi Australian Open-döntős Cseng Csin-vent Floridában, ezzel bejutva a legjobb nyolc közé. A mérkőzés után azonban nem sok ideje volt pihenni: a WTA médiacsapata azonnal elkapta egy TikTok-videó erejéig.

Arina Szabalenka káromkodása felrobbantotta a netet

Miért káromkodott Arina Szabalenka?

Itt kapta meg a torna egyik legnagyobb különlegességének számító „Golden Glizzy”-t – egy luxus hot dogot, amely ausztrál wagyu marhából, aranykaviárból és aranylemezkékből készül. A nem mindennapi snack ára sem hétköznapi:

a szurkolóknak 100 dollárt (nagyjából 33 ezer forint) kell fizetniük érte.

Szabalenka reakciója mindent elárult. Amikor átvette a különleges ételt, lelkesen így reagált: „Ó, Istenem, nagyon köszönöm! Oké, azonnal bele is harapok.” Egy nagy falat után nevetve tette hozzá:

Ez kiba..ottul jó, srácok! Nagyon éhes vagyok, ez a regenerációm!”

A 27 éves teniszező remek formában érkezett Miamiba. Bár az év elején elveszítette az Australian Open döntőjét, gyorsan talpra állt: nemrég eljegyezte párja, Georgios Frangulis, majd megnyerte az Indian Wells-i tornát is.

Most pedig komoly esélye van az úgynevezett „Sunshine Double” teljesítésére, vagyis hogy Indian Wells után Miamiban is diadalmaskodjon.

A következő ellenfele az amerikai feltörekvő tehetség, Hailey Baptiste volt, aki ezen a héten már legyőzte többek között Elina Svitolina-t és Jelena Ostapenko-t is, ám a világelsőnek ő sem jelentett gondot, 6–4, 6–4-re tudott nyerni.

Szabalenka a győzelme után a pályán is értékelt: „Kemény ellenfél volt, nagyon örülök annak a szintnek, amin ma játszottam. Őszintén mondhatom, hogy olyan érzés volt, mintha otthon lennék. Köszönöm nektek, a közönség tényleg otthonossá teszi számomra ezt a stadiont.”