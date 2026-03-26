Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez túl őszintére sikerült? Arina Szabalenka nemcsak a pályán, hanem azon kívül is reflektorfénybe került: a világelső teniszező a Miami Open negyeddöntőjébe jutása után igazán extravagánsan ünnepelt.

A fehérorosz sztár, Arina Szabalenka magabiztos játékkal, 6–3, 6–4-re győzte le a korábbi Australian Open-döntős Cseng Csin-vent Floridában, ezzel bejutva a legjobb nyolc közé. A mérkőzés után azonban nem sok ideje volt pihenni: a WTA médiacsapata azonnal elkapta egy TikTok-videó erejéig.

Arina Szabalenka káromkodása felrobbantotta a netet
Fotó: WTA/TikTok

Miért káromkodott Arina Szabalenka?

Itt kapta meg a torna egyik legnagyobb különlegességének számító „Golden Glizzy”-t – egy luxus hot dogot, amely ausztrál wagyu marhából, aranykaviárból és aranylemezkékből készül. A nem mindennapi snack ára sem hétköznapi: 

a szurkolóknak 100 dollárt (nagyjából 33 ezer forint) kell fizetniük érte.

Szabalenka reakciója mindent elárult. Amikor átvette a különleges ételt, lelkesen így reagált: „Ó, Istenem, nagyon köszönöm! Oké, azonnal bele is harapok.” Egy nagy falat után nevetve tette hozzá: 

Ez kiba..ottul jó, srácok! Nagyon éhes vagyok, ez a regenerációm!”

@wta All that Glizzys is Gold 💛 We had to surprise @Aryna Sabalenka with the Golden Glizzy after her match win today, because who doesn’t need a Wagyu hotdog with some caviar on top?! #WTA #MiamiOpen #ArynaSabalenka #FoodTok ♬ original sound - WTA

A 27 éves teniszező remek formában érkezett Miamiba. Bár az év elején elveszítette az Australian Open döntőjét, gyorsan talpra állt: nemrég eljegyezte párja, Georgios Frangulis, majd megnyerte az Indian Wells-i tornát is.

Most pedig komoly esélye van az úgynevezett „Sunshine Double” teljesítésére, vagyis hogy Indian Wells után Miamiban is diadalmaskodjon. 

A következő ellenfele az amerikai feltörekvő tehetség, Hailey Baptiste volt, aki ezen a héten már legyőzte többek között Elina Svitolina-t és Jelena Ostapenko-t is, ám a világelsőnek ő sem jelentett gondot, 6–4, 6–4-re tudott nyerni.

Szabalenka a győzelme után a pályán is értékelt: „Kemény ellenfél volt, nagyon örülök annak a szintnek, amin ma játszottam. Őszintén mondhatom, hogy olyan érzés volt, mintha otthon lennék. Köszönöm nektek, a közönség tényleg otthonossá teszi számomra ezt a stadiont.”

A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!