Újra meglepe a rajongóit a magyar teniszezőnő. A családalapítási szándékkal szünetre vonuló Babos Tímea ugyanis a Harry Potter kiállításon járt, és ha már ott volt, akkor a fotóival gyorsan el is varázsolt mindenkit.

A 32 éves magyar játékos, Babos Tímea ezúttal nem a teniszpályán nyűgözte le a rajongóit. Babos Tímea varázslatos fotókkal lepte meg a rajongóit

Fotó: Babos Tímea/Instagram Babos Tímea a Harry Potter kiállításon járt Harry Potter kiállítás Budapest. Nagyon-nagyon jó volt!!! Szerintetek melyik házba kerültem és mi a patrónusom? – tette fel a kérdést a rajongóinak Babos Tímea. A bejegyzés megtekintése az Instagramon timeababos (@timeababos) által megosztott bejegyzés A megfejtések helyett azonban inkább a férfi rajongók kommentjei árasztották el az Instagram-oldalát. „Gyönyörű vagy"; „Szeretlek" - záporoztak az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások. A posztnak egyébként nagy sikere van, már több százan kedvelték.





A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!