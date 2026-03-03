Újra meglepe a rajongóit a magyar teniszezőnő. A családalapítási szándékkal szünetre vonuló Babos Tímea ugyanis a Harry Potter kiállításon járt, és ha már ott volt, akkor a fotóival gyorsan el is varázsolt mindenkit.
A 32 éves magyar játékos, Babos Tímea ezúttal nem a teniszpályán nyűgözte le a rajongóit.
Babos Tímea a Harry Potter kiállításon járt
Harry Potter kiállítás Budapest. Nagyon-nagyon jó volt!!! Szerintetek melyik házba kerültem és mi a patrónusom?
– tette fel a kérdést a rajongóinak Babos Tímea.
A megfejtések helyett azonban inkább
a férfi rajongók kommentjei árasztották el az Instagram-oldalát. „Gyönyörű vagy"; „Szeretlek" - záporoztak az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások.
A posztnak egyébként nagy sikere van, már több százan kedvelték.
