Újra meglepe a rajongóit a magyar teniszezőnő. A családalapítási szándékkal szünetre vonuló Babos Tímea ugyanis a Harry Potter kiállításon járt, és ha már ott volt, akkor a fotóival gyorsan el is varázsolt mindenkit.

A 32 éves magyar játékos, Babos Tímea ezúttal nem a teniszpályán nyűgözte le a rajongóit.

Babos Tímea varázslatos fotókkal lepte meg a rajongóit
Babos Tímea varázslatos fotókkal lepte meg a rajongóit
Fotó: Babos Tímea/Instagram

Babos Tímea a Harry Potter kiállításon járt

Harry Potter kiállítás Budapest. Nagyon-nagyon jó volt!!! Szerintetek melyik házba kerültem és mi a patrónusom? 

– tette fel a kérdést a rajongóinak Babos Tímea.

A megfejtések helyett azonban inkább 

a férfi rajongók kommentjei árasztották el az Instagram-oldalát. „Gyönyörű vagy"; „Szeretlek" - záporoztak az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások.

A posztnak egyébként nagy sikere van, már több százan kedvelték.

