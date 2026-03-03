Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – a kemény válasz nem maradt el

Irán

„Összeverjük őket” – Trump újabb kemény üzenetet küldött Iránnak

Link másolása
Vágólapra másolva!
Erre nem sokan számítottak. A hatszoros Grand Slam-győztes teniszező, Boris Becker őszinte, mindenre kiterjedő interjút adott Louis Theroux podcastjében, ahol beszélt hűtlenségi botrányáról, börtönéveiről és a hírhedt P- Diddy féle partikról is. A német legenda nem kerülte a kényes kérdéseket: igyekezett tisztázni a múltat, és elmondása szerint ma már teljesen más emberként tekint az életére.

Boris Becker első feleségét, Barbara Feltust érintő hűtlenségi ügye annak idején óriási vihart kavart.

Boris Becker kitalált a magánéletéről
Boris Becker kitalált a magánéletéről 
Fotó: SINA SCHULDT / DPA

Boris Becker tisztázza a megcsalási botrányt

A sajtóban elterjedt, hogy a teniszező akkor csalta meg feleségét, amikor az éppen közös fiukat, Eliast hozta világra egy londoni kórházban. A történetből később egy újabb gyermek, Amadeus megszületett, ami végül a házasság felbomlásához vezetett.

Becker azonban most pontosított: „Nem voltak fájások. Kórházban volt, de nem indult be a szülés” – fogalmazott.

A sportoló elismerte a félrelépést, de hangsúlyozta, hogy azóta sikerült rendezniük kapcsolatukat. 

Megcsaltam, ez nem kérdés. De mára a kapcsolatunk tiszteleten alapul. Csodálatos édesanyja a két legidősebb fiamnak” 

– mondta. Hozzátette, a válás idején voltak feszült jelenetek, és volt felesége erős pozícióban volt a jogi eljárás során. „Én voltam a rosszfiú. Szép összegű csekket kapott, havi támogatást is. De rájöttünk, senki sem tökéletes.”

Becker ma már úgy érzi, 25 év távlatából szoros családi kötelék fűzi össze őket, függetlenül a történtektől. „Jó apának tartom magam. Mindig gondoskodtam a fiaimról, még akkor is, amikor nem Európában éltek.”

A P. Diddy-partik, amelyek „napokig tartottak”

A beszélgetés során szóba került P. Diddy is, akinek hírhedt, sokszor napokon át tartó szexpartijain Becker is megfordult, főként miami tartózkodásai idején.

„Ha Miamiban élsz, és meghívnak egy hétvégi partira, dönthetsz: elmész vagy nem” – mondta Becker. Szerinte senki nem beszélt nyíltan arról, mi történt ezeken az eseményeken, de a bulik gyakran egy-két napig is eltartottak. 

Amikor szombat délután beszélsz valakivel, majd kedden újra, és azt mondja, most jött ki onnan… senki nem mondja el, mit csinált 48 órán át. De gondolod, hogy egy eszpresszó és egy Red Bull elég két éjszakára?”

Becker hangsúlyozta, hogy ő maga sosem volt a végeláthatatlan partik híve, és nem lepte meg, amikor napvilágra kerültek a botrányok a rapper körül.

„Élő pokol volt” – a börtönévek árnyéka

A teniszező részletesen beszélt börtönélményeiről is. Miután eltitkolt vagyontárgyak és kölcsönök miatt elítélték, nyolc hónapot töltött rács mögött egy 30 hónapos büntetésből, majd szabadulása után kitoloncolták Angliából.

Utólag könnyű azt mondani, hogy hálás vagyok érte, mert lezárta a régi életemet és esélyt adott egy újra. De akkor maga volt az élő pokol” 

– vallotta be. Amikor bevonult, arra számított, legalább 15 hónapot kell bent töltenie, és akár házi őrizet is várhat rá. Végül 231 nap után szabadult.

A kitoloncolás váratlanul érte, hiszen eredetileg 

az Egyesült Királyságban szerette volna folytatni az életét. Jelenleg azonban nem térhet vissza, bár elmondása szerint dolgozik az ügy rendezésén a hatóságokkal.

Becker ma Milánóban él feleségével, Lilian de Carvalho Monteiróval és közös kislányukkal, Zoe Vittoriával, aki novemberben született. A sportoló szerint az elmúlt évek alapjaiban változtatták meg.

Közel három éve élek újra szabadon. Ezt értékelem igazán”

 – fogalmazott.

A valaha ünnepelt bajnok élete tele volt drámai fordulatokkal: sportdiadalok, botrányok, bukás és börtön. Most azonban azt állítja, lezárta múltja legsötétebb fejezeteit, és egy nyugodtabb, tudatosabb jövőre koncentrál.

  • Kapcsolódó cikkek:
Boris Beckert porig alázták, Szoboszlai korábbi edzőjét nem engedték be a börtönbe
Jürgen Klopp szavai könnyeket csaltak Boris Becker szemébe
Boris Becker megmutatta a nála 23 évvel fiatalabb, várandós feleségét – kép
„Elvették a magánéletemet” – 40 éve sokkolta a világot Wimbledonban Boris Becker

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!