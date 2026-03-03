Boris Becker első feleségét, Barbara Feltust érintő hűtlenségi ügye annak idején óriási vihart kavart.

Boris Becker kitalált a magánéletéről

Fotó: SINA SCHULDT / DPA

Boris Becker tisztázza a megcsalási botrányt

A sajtóban elterjedt, hogy a teniszező akkor csalta meg feleségét, amikor az éppen közös fiukat, Eliast hozta világra egy londoni kórházban. A történetből később egy újabb gyermek, Amadeus megszületett, ami végül a házasság felbomlásához vezetett.

Becker azonban most pontosított: „Nem voltak fájások. Kórházban volt, de nem indult be a szülés” – fogalmazott.

A sportoló elismerte a félrelépést, de hangsúlyozta, hogy azóta sikerült rendezniük kapcsolatukat.

Megcsaltam, ez nem kérdés. De mára a kapcsolatunk tiszteleten alapul. Csodálatos édesanyja a két legidősebb fiamnak”

– mondta. Hozzátette, a válás idején voltak feszült jelenetek, és volt felesége erős pozícióban volt a jogi eljárás során. „Én voltam a rosszfiú. Szép összegű csekket kapott, havi támogatást is. De rájöttünk, senki sem tökéletes.”

Becker ma már úgy érzi, 25 év távlatából szoros családi kötelék fűzi össze őket, függetlenül a történtektől. „Jó apának tartom magam. Mindig gondoskodtam a fiaimról, még akkor is, amikor nem Európában éltek.”

A P. Diddy-partik, amelyek „napokig tartottak”

A beszélgetés során szóba került P. Diddy is, akinek hírhedt, sokszor napokon át tartó szexpartijain Becker is megfordult, főként miami tartózkodásai idején.

„Ha Miamiban élsz, és meghívnak egy hétvégi partira, dönthetsz: elmész vagy nem” – mondta Becker. Szerinte senki nem beszélt nyíltan arról, mi történt ezeken az eseményeken, de a bulik gyakran egy-két napig is eltartottak.

Amikor szombat délután beszélsz valakivel, majd kedden újra, és azt mondja, most jött ki onnan… senki nem mondja el, mit csinált 48 órán át. De gondolod, hogy egy eszpresszó és egy Red Bull elég két éjszakára?”

Becker hangsúlyozta, hogy ő maga sosem volt a végeláthatatlan partik híve, és nem lepte meg, amikor napvilágra kerültek a botrányok a rapper körül.

Boris Becker opens up on cheating scandal while his wife was giving birth in hospital, Diddy's infamous parties lasting 'days' and his 's*** time' in jail in tell-all Louis Theroux interview https://t.co/ckDKbEJbyV — Daily Mail (@DailyMail) March 3, 2026

„Élő pokol volt” – a börtönévek árnyéka

A teniszező részletesen beszélt börtönélményeiről is. Miután eltitkolt vagyontárgyak és kölcsönök miatt elítélték, nyolc hónapot töltött rács mögött egy 30 hónapos büntetésből, majd szabadulása után kitoloncolták Angliából.

Utólag könnyű azt mondani, hogy hálás vagyok érte, mert lezárta a régi életemet és esélyt adott egy újra. De akkor maga volt az élő pokol”

– vallotta be. Amikor bevonult, arra számított, legalább 15 hónapot kell bent töltenie, és akár házi őrizet is várhat rá. Végül 231 nap után szabadult.