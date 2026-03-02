A Liverpool magyar sztárjának, Szoboszlai Dominiknak a felesége, Buzsik Borka neve is feltűnt Crisiano Ronaldo menyasszonyának, Georgina Rodrígueznek az erotikus posztja alatt, ami pillanatok alatt felrobbantotta az internetet.
Buzsik Borka miért lájkolta Georgina Rodríguez posztját?
A portugál világsztár párja ezúttal egy magángépről jelentkezett be, ahol több fotót is készített magáról. Georgina Olaszországba utazott, miután meghívást kapott a világhírű Gucci milánói divatbemutatójára. A képeken eleinte egy fekete luxusbundában látható, ám az utazás során láthatóan melege lett: az egyik felvételen már a kabát nélkül, merészebb összeállításban pózol a privát repülő fedélzetén – szúrta ki a Bors.
A bejegyzés rövid idő alatt hatalmas érdeklődést váltott ki, már több mint 700 ezer kedvelésnél jár. Ezek között szerepel Buzsik Borka lájkja is. Bár csupán egyetlen kattintásról van szó, a celebek világában az ilyen apró gesztusok gyakran nagyobb jelentőséggel bírnak, mint elsőre gondolnánk.
A két család neve nem először kapcsolódik össze.
Nemrég a futballpályán is találkozott egymással a két sztár: Szoboszlai Dominik a tavaly októberi, Lisszabonban rendezett portugál–magyar mérkőzés után végre mezt cserélhetett gyermekkori példaképével, Cristiano Ronaldóval. Ez a pillanat már néhány héttel korábban, a budapesti összecsapáson is összejöhetett volna, ám akkor a portugál klasszis másnak ajándékozta a mezét.
Most azonban nem a pályán, hanem a közösségi médiában fonódtak össze a szálak – egyetlen lájk erejéig.