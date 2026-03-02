A Liverpool magyar sztárjának, Szoboszlai Dominiknak a felesége, Buzsik Borka neve is feltűnt Crisiano Ronaldo menyasszonyának, Georgina Rodrígueznek az erotikus posztja alatt, ami pillanatok alatt felrobbantotta az internetet.

Buzsik Borka, Szoboszlai Dominik gyönyörű felesége

Fotó: borkabuzsik@instagram

Buzsik Borka miért lájkolta Georgina Rodríguez posztját?

A portugál világsztár párja ezúttal egy magángépről jelentkezett be, ahol több fotót is készített magáról. Georgina Olaszországba utazott, miután meghívást kapott a világhírű Gucci milánói divatbemutatójára. A képeken eleinte egy fekete luxusbundában látható, ám az utazás során láthatóan melege lett: az egyik felvételen már a kabát nélkül, merészebb összeállításban pózol a privát repülő fedélzetén – szúrta ki a Bors.

A bejegyzés rövid idő alatt hatalmas érdeklődést váltott ki, már több mint 700 ezer kedvelésnél jár. Ezek között szerepel Buzsik Borka lájkja is. Bár csupán egyetlen kattintásról van szó, a celebek világában az ilyen apró gesztusok gyakran nagyobb jelentőséggel bírnak, mint elsőre gondolnánk.

🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Georgina (Ronaldo’s fiancée) on Instagram. pic.twitter.com/2SpAbe3K10 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 27, 2026