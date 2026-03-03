A találkozón Szoboszlai Dominik ismét főszerepet vállalt, gólpasszal járult hozzá csapata sikeréhez: mégis Buzsik Borka vitte el a show-t.

Szoboszlai Dominik és a csodaszép felesége, Buzsik Borka

Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Mindenki Buzsik Borka új stílusáról beszél

A magyar válogatott csapatkapitányát a helyszínen biztatta felesége, Buzsik Borka és közös kislányuk is – szúrta ki a Bors. A szurkolók azonban nemcsak a pályán történtekre figyeltek fel: sokan azonnal kiszúrták, hogy Borka teljesen megújult külsővel jelent meg a stadionban.

A friss fotók alapján Szoboszlai felesége látványos stílusváltáson ment keresztül. A visszafogott, letisztult, mégis elegáns megjelenés sokak szerint új korszakot jelez nála. Borka korábban is ismert volt arról, hogy figyel a divatra,

a szülés után pedig tudatosan dolgozott azon, hogy visszanyerje formáját. Rendszeresen edz, pilatesre jár, és a képek tanúsága szerint gyakorlatilag visszatért várandósság előtti alakjához.

A mérkőzés előtt közösségi oldalán is megosztott magáról egy fotót, amelyen új stílusát mutatta be. A rajongók különösen a kabátját vették górcső alá: a darab

a Helsa kollekciójából származik, ára 698 dollár, ami nagyjából 300 ezer forintnak felel meg. A márka a minimalista, elegáns vonalvezetéséről ismert, egyszerű, mégis kifinomult darabokat kínál.

Buzsik Borka stílust váltott

Fotó: Buzsik Borka/Instagram

A kommentelők egy része a kifinomult összhatást dicsérte, mások a luxuskategóriás választást emelték ki, de abban szinte mindenki egyetértett: Buzsik Borka kirobbanó formában van, és stílusérzéke továbbra is legalább akkora figyelmet kap, mint férje teljesítménye a pályán.

Eközben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a sereghajtó Wolverhampton Wanderers vendége lesz az angol labdarúgó Premier League hétközi, 29. fordulójában, míg Tóth Alex együttese, a Bournemouth - ugyancsak kedden - a Brentfordot fogadja.