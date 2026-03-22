A Chelsea és az Arsenal korábbi középpályása, Jorginho nem rég úgy döntött, hogy a családjával ellátogat a Lollapalooza nevezetű fesztiválra, és éppen a Sao Pauló-i hotelben szállt meg, ahol Chappell Roan is. Az Európa-bajnok olasz focistára azonban nem tett túl jó benyomást az amerikai énekesnő, és ennek a közösségi médiában is hangot adott.
Jorginho elárulta, hogy a 11 éves kislánya nagyon izgatott volt, amikor meglátta a hotel éttermében az asztalánál reggeliző Chappell Roant, mivel nagy rajongója az énekesnőnek. A brazil származású, de olasz válogatott futballista ezután elmesélte, hogy a gyermeke szerette volna megbizonyosodni róla, hogy valóban Roan az, ezért elsétált az asztala mellett, majd visszaült az édesanyjához, nem kért autogramot és még csak meg sem szólította a 28 éves művésznőt.
Kiakadt a Chelsea BL-győztes focistája a gyerekét ért támadás miatt
Jorginho azért háborodott fel, mert ezt követően az egyik biztonsági őr odalépett a családhoz, és agresszív hangnemben azzal vádolta meg a 11 éves kislányt, hogy „zaklatja” az énekesnőt, majd azzal fenyegetőzött, hogy panaszt tesz a hotelnél. A Flamengo játékosa szerint alaptalanul támadták meg a őket, a gyereke pedig annyira megijedt, hogy sírva fakadt.
„Tudom, mi a tisztelet és hol vannak a határok. Ami ott történt, annak nincs ehhez köze. Csak egy gyerek csodált valakit, akiért rajong. Szomorú látni ilyen bánásmódot azoktól, akiknek tudniuk kellene milyen fontosak a rajongók, mivel nélkülük ez egész semmit sem érne. Őszintén remélem, hogy ez egy pillanat nem fog még egyszer megismétlődni, mert senkinek sem kellene ezt átélnie, főleg nem egy gyereknek” – írta Jorginho, majd oda szúrt Roannak gy sort végig nagybetűkkel: „A RAJONGÓID NÉLKÜL SEMMI LENNÉL ÉS NEM ÉRDEMLED MEG A RAJONGÓID SZERETETÉT”.
Bocsánatot kért az énekesnő
Az incidens gyorsan bejárta a világsajtót, és sokan bírálták az énekesnő stábját, Eduardo Cavaliere Rio de Janeiro polgármestere odáig ment, hogy kitiltotta Roant a fesztiválról. Nem sokkal később az énekesnő is reagált a vádakra, elmondása szerint a személy, aki odament Jorginho családjához nem az ő biztonsági csapatának a tagja volt, és nem is tudott a történtekről.
„Nem én kértem meg a biztonsági őrt, hogy menjen oda és beszéljen a gyerekkel, meg az anyával. Nem jöttek oda hozzám... nem csináltak semmit. Igazságtalan a biztonsági szolgálat részéről, ha azt feltételezik, hogy valakinek rossz szándékai vannak, miközben nincsenek, hiszen nem is történt semmi probléma. Nem utálom a rajongóimat és a gyerekeket sem. Ez őrület. Sajnálom a kislányt, hogy valaki tévesen feltételezett valamit róla... és ha emiatt kényelmetlenül érezték magukat, az nagyon elszomorít” – írta az énekesnő Instagram-sztorijában.
Jorginho és a családja ennk ellenére úgy döntött, hogy a történtek után nem mennek el Roan koncertjére.
- Kapcsolódó cikkek: