A Chelsea és az Arsenal korábbi középpályása, Jorginho nem rég úgy döntött, hogy a családjával ellátogat a Lollapalooza nevezetű fesztiválra, és éppen a Sao Pauló-i hotelben szállt meg, ahol Chappell Roan is. Az Európa-bajnok olasz focistára azonban nem tett túl jó benyomást az amerikai énekesnő, és ennek a közösségi médiában is hangot adott.

A Chelsea és az Arsenal egykori sztárja, Jorginho kiakadt a népszerű énekesnő biztonsági őrére

Jorginho elárulta, hogy a 11 éves kislánya nagyon izgatott volt, amikor meglátta a hotel éttermében az asztalánál reggeliző Chappell Roant, mivel nagy rajongója az énekesnőnek. A brazil származású, de olasz válogatott futballista ezután elmesélte, hogy a gyermeke szerette volna megbizonyosodni róla, hogy valóban Roan az, ezért elsétált az asztala mellett, majd visszaült az édesanyjához, nem kért autogramot és még csak meg sem szólította a 28 éves művésznőt.

Kiakadt a Chelsea BL-győztes focistája a gyerekét ért támadás miatt

Jorginho azért háborodott fel, mert ezt követően az egyik biztonsági őr odalépett a családhoz, és agresszív hangnemben azzal vádolta meg a 11 éves kislányt, hogy „zaklatja” az énekesnőt, majd azzal fenyegetőzött, hogy panaszt tesz a hotelnél. A Flamengo játékosa szerint alaptalanul támadták meg a őket, a gyereke pedig annyira megijedt, hogy sírva fakadt.

„Tudom, mi a tisztelet és hol vannak a határok. Ami ott történt, annak nincs ehhez köze. Csak egy gyerek csodált valakit, akiért rajong. Szomorú látni ilyen bánásmódot azoktól, akiknek tudniuk kellene milyen fontosak a rajongók, mivel nélkülük ez egész semmit sem érne. Őszintén remélem, hogy ez egy pillanat nem fog még egyszer megismétlődni, mert senkinek sem kellene ezt átélnie, főleg nem egy gyereknek” – írta Jorginho, majd oda szúrt Roannak gy sort végig nagybetűkkel: „A RAJONGÓID NÉLKÜL SEMMI LENNÉL ÉS NEM ÉRDEMLED MEG A RAJONGÓID SZERETETÉT”.

Brazilian footballer Jorginho says Chappell Roan’s security guard spoke to his wife and daughter in an “extremely aggressive manner” while they were staying at the same hotel as the singer.



Bocsánatot kért az énekesnő

Az incidens gyorsan bejárta a világsajtót, és sokan bírálták az énekesnő stábját, Eduardo Cavaliere Rio de Janeiro polgármestere odáig ment, hogy kitiltotta Roant a fesztiválról. Nem sokkal később az énekesnő is reagált a vádakra, elmondása szerint a személy, aki odament Jorginho családjához nem az ő biztonsági csapatának a tagja volt, és nem is tudott a történtekről.