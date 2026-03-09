Cristiano Ronaldo nem mindennapi fotókkal lepte meg a rajongóit, a 41 éves portugál támadó nőnap alkalmából posztolt.

Cristiano Ronaldo családi posztja felrobbantotta az internetet

Fotó: Cristiano Ronaldo/Instagram

Cristiano Ronaldo számára első a család?

A portugál klasszis többször hangsúlyozta már a pályafutása során, hogy az édesanyja,

Maria Dolores dos Santos Aveiro, vagy éppen a párja, Georgina Rodríguez támogatása nélkül ma biztos nem lenne a világ egyik legjobbja.

C. Ronaldo számára a legfontosabb a család, így a lányai, Eva Maria, Alana Martina és Bella Esmeralda is nagyon fontos szerepet töltenek be az életébe.

Erős nők vesznek körül! Gio, a lányaim, az édesanyám és a testvéreim… Hálás vagyok értetek minden egyes nap. Boldog nőnapot!”

- írta a közösségi oldalán CR7.

Cristiano Ronaldo – aki ma már nemcsak futballista, hanem globális márka, befektető, klubtulajdonos és milliárdos üzletember – posztja felrobbantotta az internetet, az Instagram-oldalán már közel 12 millióan kedvelték a posztot.