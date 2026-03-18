A korább magyar szövetségi kapitány, Dárdai Pál pályafutása során nemcsak hazai sikereket ért el, hanem a német Hertha Berlin csapatánál is maradandót alkotott. Játékosként 1997 és 2011 között szolgálta a klubot, majd edzőként többször is megmentette a kieséstől, sőt Európa-liga-szereplésig is vezette a csapatot.

Dárdai Pál alaposan megünnepelte az 50. születésnapját

Milyen volt Dárdai Pál bulija?

Az egykori berlini klub nem feledkezett meg róla: megható üzenettel köszöntötték születésnapja alkalmából – szúra ki a Metropol.

A hétfői ünnepségen Dárdai Pál felesége, Mónika is közreműködött: Instagram-oldalán megosztott egy családi fotót, amelyen három gyermekük, Palkó, Márton és Bence látható. Az Instagram-sztoriban további, bulis pillanatok is felbukkantak, sőt egy vicces momentumról is beszámoltak, amikor valaki az asztal tetején perdült táncra.

A sportigazgató a családi és baráti körben töltött ünneplés után bizonyára azt reméli, hogy az Újpest legközelebbi NB I-es mérkőzésén, Zalaegerszegen a csapata a három pontot is begyűjti majd.