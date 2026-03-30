A korábbi sokszoros utánpótlás válogatott focista, Katona Máté – akit 2021-ben igazolt le a Fradi, de az első csapatban végül nem kapott lehetőséget – apa lesz. Mindezt az Instagram-oldalán jelentette be a párjával, Katona-Krajczár Petrával.

Katona Máté a sülései miatt nem tudott megragadni a Fradiban

Meglepte a rajongókat a Fradi egykori focistája

Amit 2026-ban a legjobban várunk!

– írta a pár a közösségi oldalra feltöltött videó és képek mellé.

A korábban a Fradin kívül többek között az MTK-nál, a Kecskemétnél, a Soroksárnál, vagy éppen a Gyirmótnál is megfordult, jelenleg a másodosztályú BVSC-t erősítő

Katona élete legfontosabb rúgásával rántotta le a baba neméről a leplet: immár a rajongók számára is ismertté vált, hogy fia lesz.

Nem csoda, hogy a védekező középpályás Instagram-oldalát ellepték a rajongók, akik nem győztek gratulálni a focistának és a feleségének.

Katona Máté 2023 júliusában vette feleségül Krajczár Petrát, akivel immár közös gyerekük is lesz.