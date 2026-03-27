A golfozóból lett influenszer, a dögös Paige Spiranac azt reméli, hogy segíthet a dúskeblű hölgyeknek abban, hogy javítsanak a golfozási technikájukon és eredményességükön anélkül, hogy megsérülnének.

A dögös golfozó, Paige Spiranac segít a nagy mellű nőknek

Fotó: Paige Spiranac/Instagram

Milyen tanácsokat ad a szexi golfozónő a nagy mellű nőknek?

A négymilliós követőtáborral rendelkező amerikai szépség a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben alaposan elmagyarázza és meg is mutatja, hogyan kell meglendíteniük az ütőt a kebelcsoda hölgyeknek. Spiranac valószínűleg tudja, miről beszél, hiszen hasonlóan átlagfeletti testi adottságokkal rendelkezik. „Hogyan lendítsünk nagy mellekkel?” – írta posztjához a 33 éves modell.

„Azért vagyok itt, hogy segítsek nektek. Első lépés: lépjetek távolabb a labdától, hogy legyen helyetek.

Ezután hajlítsátok be a jobb karotokat, és tegyétek a bal karotokat a melletek tetejére. Indulhat a támadás?!”

– tette hozzá, miután bemutatott egy sikeres lendítést.

A videó óriási sikert aratott, alig 24 óra alatt több mint 2,6 millióan tekintették meg.

A dögös golfozónő egy ideig szünteltette szereplését a közösségi médiában, mert elmondása szerint a szorongás átvette az uralmat az élete felett, a rajongói pedig aggódni kezdtek érte. Spiranac jelenleg újra aktív, és rendszeresen posztol, teszi mindezt átütő sikerrel.