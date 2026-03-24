A Manchester City norvég csatárja, Erling Haaland tavaly év elején vette meg azt a cheshire-i luxusvillát, amely többek között hat hálószobával, saját edzőteremmel, szaunával és vörösfény-terápiás szobával is felszerelt.

Erling Haaland, a Manchester City sztárja az angol Ligakupa-döntő után is örülhetett

Mintha egy luxusszálloda lenne – ebben a házban él Erling Haaland

Az ingatlan a Golden Triangle (Aranyháromszög) nevezetű lakóövezetben található, ami az elmúlt években a Premier League elitjének kedvencévé vált – többek között Cristiano Ronaldo, David Beckham, Rio Ferdinand és Eric Cantona is élt itt korábban, manapság pedig Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk is a környéken él. A környék első sorban azért is népszerű a PL-játékosok körében, mert kellően diszkrét és közel vannak a klubok edzőközpontjai.

A City csatára már tavaly is betekintést engedett a cheshire-i luxusvillájába, amelynek értéke nagyjából 6,5 millió euró. A közösségi médiában pedig most előkerült egy látványos felvétel, amelyen gyorsítva mutatják be az építkezés folyamatát.

A modern stílusú ház minden igényt kielégít: tágas belső terek, hatalmas üvegfelületek és exkluzív kialakítás jellemzi. Sok rajongó szerint a villa inkább hasonlít egy luxusszállodára, mintsem egy családi házra, ám az itathatatlan, hogy a Premier League leggólerősebb játékosa rászolgált az új álomotthonára.