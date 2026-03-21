A 33 éves influenszer, Ivana Knöll a 2022-es katari világbajnokság alatt robbant be a köztudatba, amikor feltűnő megjelenésével rendszeresen a lelátók egyik legfotózottabb alakja volt.

Ivana Knöll bejelentette a foci-vb legvadabb buliját

Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

A 2026-os foci-vb is Ivana Knöllről fog szólni?

Azóta karrierje új irányt vett: egyre többet tartózkodik az Egyesült Államokban, ahol DJ-ként is próbálja megvetni a lábát.

Legutóbbi Instagram-posztjában – amelyhez az

Öld meg a hangulatot”

feliratot fűzte – ismét megmutatta extravagáns stílusát, ugyanis melltartó nélkül, áttetsző szettben sokkolta a rajongókat. A bejegyzés pillanatok alatt vírusként terjedt, 2,8 milliós követőtábora pedig elárasztotta a kommentmezőt.

A rajongók nem fukarkodtak a dicséretekkel: „Gyönyörű”, „Csak jó hangulat”, „Elképesztő hangulat”, „Lenyűgöző”, illetve „Nagyon odateszi magát” – sorakoztak a lelkes hozzászólások.

Knöll azonban nemcsak a közösségi médiában aktív, hanem már a következő nagy dobására is készül. Bejelentette, hogy különleges afterpartit szervez a nyári világbajnokság idején, amelyet az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendez.

A horvát modell elárulta, hogy a világbajnokság egyik kiemelt mérkőzése, az Anglia–Horvátország találkozó után várja a rajongókat egy közös ünneplésre. Az eseményre június 17-én kerül sor Dallasban, közvetlenül a meccset követően.

Anglia–Horvátország. Világbajnoki afterparti Dallasban! Közvetlenül az első mérkőzés után együtt ünneplünk”

– írta lelkesen Knöll, aki már most izgatottan készül a találkozóra.

Úgy tűnik, Ivana Knöll nemcsak a lelátókon, hanem a DJ-pult mögött is tudja, hogyan kell reflektorfénybe kerülni – és a világbajnokság alatt ismét garantáltan róla beszél majd mindenki.