Ivana Knöll célja az, hogy egyszer a világbajnokságon, félidei show-ban lépjen fel, és így fűtse fel a hangulatot a német válogatott számára. Knöll szerdán egy újabb fontos fellépést jelentett be: március 26-án az Orlandóban sorra kerülő Horvátország–Kolumbia barátságos mérkőzés félidejében fog zenélni.
Ivana Knöll újra eljut a világbajnokságra?
„Hihetetlen érzés. Nagyon boldog és büszke vagyok, alig várom. El fogom játszani a világbajnoki dalomat, és néhány meglepetéssel is készülök” – mondta a Bildnek Knöll, aki már az Európa-bajnokság idején is DJ-zett.
„Az már két éve volt, de fantasztikus időszak volt. Nagyon hiányzik az a hangulat. Hihetetlenül jól megy a DJ-zés. Nagy fesztiválokon és klubokban léptem fel, és a zenéimet nagy kiadók jelentették meg” – mondta Knöll, akinek hamarosan egy újabb álma válhat valóra: felléphet a Madison Square Gardenben. „Ott zenélni mindig az egyik legnagyobb álmom volt. Nagyon izgatott vagyok.”
A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államokban is rendezik, ami Knoll számára különösen különleges, hiszen jelenleg Miamiban él. „Nagyon izgatott vagyok. Ez lesz a negyedik világbajnokságom. 2014-ben Brazíliában, 2018-ban Oroszországban, 2022-ben Katarban voltam, most pedig a 2026-os torna a második otthonomban lesz” – mondta Knöll, aki világbajnoki dalt készít, és a torna idején sok fellépése is lesz.
„A legnagyobb álmom az, hogy egy világbajnoki mérkőzés félidejében léphessek fel. A zene és a futball találkozása a világ legnagyobb színpadán – ez lenne számomra a csúcs” – mondta Knöll, aki ha választhatna, akkor egy német meccsen zenélne, de az álommeccs egy Horvátország–Németország találkozó lenne.
Knöll elárulta, hiányzik neki Németország – „főleg az emberek és a barátaim, az időjárás viszont nem”. A magánéletéről is elárult egy nagy titkot: „A szerelmi életem most nagyon nyugodt, mert szingli vagyok. Őszintén szólva élvezem is.”