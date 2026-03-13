Ivana Knöll célja az, hogy egyszer a világbajnokságon, félidei show-ban lépjen fel, és így fűtse fel a hangulatot a német válogatott számára. Knöll szerdán egy újabb fontos fellépést jelentett be: március 26-án az Orlandóban sorra kerülő Horvátország–Kolumbia barátságos mérkőzés félidejében fog zenélni.

Ivana Knöll a németországi Eb-n is nagy sztár lett

Ivana Knöll újra eljut a világbajnokságra?

„Hihetetlen érzés. Nagyon boldog és büszke vagyok, alig várom. El fogom játszani a világbajnoki dalomat, és néhány meglepetéssel is készülök” – mondta a Bildnek Knöll, aki már az Európa-bajnokság idején is DJ-zett.

„Az már két éve volt, de fantasztikus időszak volt. Nagyon hiányzik az a hangulat. Hihetetlenül jól megy a DJ-zés. Nagy fesztiválokon és klubokban léptem fel, és a zenéimet nagy kiadók jelentették meg” – mondta Knöll, akinek hamarosan egy újabb álma válhat valóra: felléphet a Madison Square Gardenben. „Ott zenélni mindig az egyik legnagyobb álmom volt. Nagyon izgatott vagyok.”