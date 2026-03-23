Szokatlan jelenetnek lehettek tanúi az utasok egy londoni pályaudvaron. Egy Premier League-játékos, név szerint Joe Worrall menyasszonyi ruhában, teli torokból énekelve szórakoztatta a körülötte állókat. A videó pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, a rajongók pedig egy emberként álltak ki mellette.

A főszereplő nem más volt, mint Joe Worrall, a Premier League-ben szereplő Burnley 29 éves védője.

Menyasszonyi ruhában énekelt a PL-sztár, Joe Worrall

Mit művelt a PL-sztár, Joe Worrall?

A futballista csapata ugyan 3–1-es vereséget szenvedett a Fulham otthonában, ami tovább nehezítette a bennmaradásért folytatott harcukat, Worrall azonban nem tűnt letörtnek.

A mérkőzést a kispadról végégnéző játékos inkább kihasználta a londoni tartózkodást egy kis kikapcsolódásra. 

A pályaudvaron kapták lencsevégre, amint egy társaság közepén állva, menyasszonyi ruhában énekelte a Queen 1979-es slágerét, a Don’t Stop Me Now című dalt. A jelenethez egy zongorista szolgáltatta az aláfestést, ami még különlegesebbé tette a spontán produkciót.

A közösségi médiában a szurkolók imádták a jelenetet, sokan találgatták, vajon legénybúcsúról lehet-e szó. Volt, aki így reagált:

 Nősül? Imádom Wozzát!”,

míg mások csak egyszerűen biztatták: „Hajrá, haver!” Többen pedig egyenesen azt írták: „Egy közülünk!”

A háttérben valóban közeledhet a nagy nap: tavaly szeptemberben Worrall és menyasszonya, Ellie Dawson eljegyzésükről osztottak meg képet a közösségi médiában.

A védő 2024-ben igazolt a Burnley együtteséhez a Nottingham Forest csapatától, ezzel lezárva egy 13 éves korszakot nevelőegyesületénél. Az idei szezonban eddig 11 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, bár a Fulham elleni meccsen megszakadt az addigi leghosszabb, ötmeccses sorozata.

Bár a Burnley számára egyre égetőbb a kiesés veszélye a Premier League-ben, Worrall egy pillanatra félretette a pályán kívüli gondokat – és egy menyasszonyi ruhás, felszabadult produkcióval bizonyította, hogy a futballisták nehéz helyzetben is tudnak önfeledten szórakozni.

