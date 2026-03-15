2023-ban robbant a bomba, hogy szerepel többet a magyar válogatottban, így 33 évesen véget ért az élsportolói pályafutása Karakas Hedvignek, a BHSE világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnok cselgáncsozójának.

Karakas Hedvig ma már boldog anyuka

Megmutatta a cuki kislányát Karakas Hedvig

Karakas Hedvig tavaly szeptemberben számolt be arról a közösségi oldalán, hogy

megszületett a kislánya, ahogy fogalmazott, „egy hete minden örökre megváltozott".

A csöppség azóta már féléves, most pedig a korábbi sportoló megmutatta, milyen szépen fejlődik.

Helló tavasz"

– írta a fotó mellé Karakas Hedvig.

A rajongók imádják a cuki fotót, közel 900 kedvelés érkezett már a posztra. Természetesen a dicsérő kommentek sem maradtak el: „Ohh de gyönyörű kiscsaj", vagy éppen „Nagyon szépek vagytok, aranyos a kislányotok!".