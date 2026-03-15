Az évekkel ezelőtt visszavonult Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes cselgáncsozó nem mindennapi fotóval lepte meg a rajongóit. Karakas Hedvig megmutatta a hihetetlenül aranyos gyermekét.
2023-ban robbant a bomba, hogy szerepel többet a magyar válogatottban, így 33 évesen véget ért az élsportolói pályafutása Karakas Hedvignek, a BHSE világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnok cselgáncsozójának.
Megmutatta a cuki kislányát Karakas Hedvig
Karakas Hedvig tavaly szeptemberben számolt be arról a közösségi oldalán, hogy
megszületett a kislánya, ahogy fogalmazott, „egy hete minden örökre megváltozott".
A csöppség azóta már féléves, most pedig a korábbi sportoló megmutatta, milyen szépen fejlődik.
Helló tavasz"
– írta a fotó mellé Karakas Hedvig.
A rajongók imádják a cuki fotót, közel 900 kedvelés érkezett már a posztra. Természetesen a dicsérő kommentek sem maradtak el: „Ohh de gyönyörű kiscsaj", vagy éppen „Nagyon szépek vagytok, aranyos a kislányotok!".
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!