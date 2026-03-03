A Sky Sports dögös műsorvezetőnője ámulatba ejtette a rajongóit. A csinos Kate Tracey átlátszó ruhában jelent meg egy étteremben, az erről készült fotók pedig óriási sikert arattak.
A dögös Kate Tracey a Sky Sports lóverseny műsorainak népszerű házigazdája, valamint a Premier League-ben szereplő Aston Villa labdarúgócsapata is „leigazolta” őt korábban a klubtévébe.
Kate Tracey szexi ruhája kikészítette a rajongókat
A szexi sportriporternő legutóbb azzal keltett feltűnést, hogy átlátszó fekete ruhában jelent meg egy étteremben. A testre simuló darab alaposan kihangsúlyozta formás idomait, természetesen a rajongók figyemét sem kerülték el a látottak, ugyanis Tracey több fotót is megosztott a közösségi oldalán.
- „Hihetetlenül gyönyörű királynő” – írta egy hódolója.
- „Abszolút lenyűgöző” – jegyezte meg egy másik kommentelő.
- „Hű, fantasztikus, annyira szexi” – tette hozzá Tracey egyik követője.
A szexi műsorvezetőnő a közösségi médiában kifejezetten aktív, gyakran oszt meg magáról dögös képeket.
Íme, néhány szexi fotó a csodaszép Kate Tracey-ről:
Galéria: Kate Tracey az Aston Villa szexi tévése
1/12
Kate Tracey egész biztosan népszerű lesz a Villa-drukkerek körében
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!