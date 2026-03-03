Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Irán, de erre a bejelentésre senki sem számított

Fontos

Zelenszkij bejelentést tett az ukrán elnökválasztásról

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Sky Sports dögös műsorvezetőnője ámulatba ejtette a rajongóit. A csinos Kate Tracey átlátszó ruhában jelent meg egy étteremben, az erről készült fotók pedig óriási sikert arattak.

A dögös Kate Tracey a Sky Sports lóverseny műsorainak népszerű házigazdája, valamint a Premier League-ben szereplő Aston Villa labdarúgócsapata is „leigazolta” őt korábban a klubtévébe.

Kate Tracey
Kate Tracey 
Fotó: instagram.com/katetraceyx/

Kate Tracey szexi ruhája kikészítette a rajongókat

A szexi sportriporternő legutóbb azzal keltett feltűnést, hogy átlátszó fekete ruhában jelent meg egy étteremben. A testre simuló darab alaposan kihangsúlyozta formás idomait, természetesen a rajongók figyemét sem kerülték el a látottak, ugyanis Tracey több fotót is megosztott a közösségi oldalán.

  • „Hihetetlenül gyönyörű királynő” – írta egy hódolója.
  • „Abszolút lenyűgöző” – jegyezte meg egy másik kommentelő.
  • „Hű, fantasztikus, annyira szexi” – tette hozzá Tracey egyik követője. 

A szexi műsorvezetőnő a közösségi médiában kifejezetten aktív, gyakran oszt meg magáról dögös képeket.

Íme, néhány szexi fotó a csodaszép Kate Tracey-ről:

Kate Tracey
Kate Tracy
Kate Tracey
Kate Tracey
Galéria: Kate Tracey az Aston Villa szexi tévése
1/12
Kate Tracey egész biztosan népszerű lesz a Villa-drukkerek körében

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!