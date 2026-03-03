A dögös Kate Tracey a Sky Sports lóverseny műsorainak népszerű házigazdája, valamint a Premier League-ben szereplő Aston Villa labdarúgócsapata is „leigazolta” őt korábban a klubtévébe.

Fotó: instagram.com/katetraceyx/

Kate Tracey szexi ruhája kikészítette a rajongókat

A szexi sportriporternő legutóbb azzal keltett feltűnést, hogy átlátszó fekete ruhában jelent meg egy étteremben. A testre simuló darab alaposan kihangsúlyozta formás idomait, természetesen a rajongók figyemét sem kerülték el a látottak, ugyanis Tracey több fotót is megosztott a közösségi oldalán.

„Hihetetlenül gyönyörű királynő” – írta egy hódolója.

„Abszolút lenyűgöző” – jegyezte meg egy másik kommentelő.

„Hű, fantasztikus, annyira szexi” – tette hozzá Tracey egyik követője.

A szexi műsorvezetőnő a közösségi médiában kifejezetten aktív, gyakran oszt meg magáról dögös képeket.

Íme, néhány szexi fotó a csodaszép Kate Tracey-ről: