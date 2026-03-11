Liu Shaolin Sándor exbarátnője, Elise Christie az egyik legtehetségesebb rövidpályás gyorskorcsolyázónak számított Nagy-Britanniában, a 2017-es rotterdami világbajnokságon 1000 és 1500 méteren is aranyérmet szerzett, ami történelmi tett volt, mert az első európai nőként érte el ezt. Az ötkarikás játékokon azonban nem volt szerencséje, három téli olimpián is indult, ám érmet soha nem tudott nyerni.

Liu Shaolin Sándor exbarátnője, Elise Christie az olimpiákon nem járt szerencsével

Fotó: MLADEN ANTONOV / AFP

Liu Shaolin Sándor exbarátnője drámai vallomást tett

A brit gyorskorcsolyázó, aki közel három évig járt együtt az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándorral, 2021-ben, 31 éves korában vonult vissza egy súlyos bokasérülés miatt. Christie ezt követően fordult az OnlyFans világa felé, majd rengeteg sértéssel kellett szembenéznie, az interneten nem kímélték őt az emberek.

Próbálok eljutni oda, hogy ne kelljen ezt csinálnom, de anyagilag ez nem könnyű”

– mondta a Telegraphnak adott interjújában Christie, aki minden 700. előfizetője után 5 ezer dolláros bevételre tesz szert a sokak által vitatott közösségi médiaplatformon megosztott erotikus tartalmai révén. „A legközelebbi barátaim szinte mind támogattak, de néhányan emiatt nem álltak szóba velem, az interneten kőkemény kritikákat kaptam” – árulta el.

Hosszú ideig forgattam ezt a fejemben. Végül úgy döntöttem, hogy ha ezért szidnak, az nem olyan rossz, mint ha a sportteljesítményem miatt szidnának.

Az életemet szenteltem a korcsolyázásnak, de nyilvánvalóan kudarcot vallottam” – tette hozzá.

Liu Shaolin Sándorral három évig alkotott egy párt

Fotó: Getty Images/2018 Getty Images/Richard Heathcote

Elise Christie szörnyűségeken ment keresztül

A világbajnok sportolónő a 2022-es pekingi olimpián szeretett volna részt venni, még a Pizza Hutban is dolgozott, hogy extra bevételre tegyen szert. Christie rengeteg nehézséget élt át, már versenyzőként bipoláris zavart diagnosztizáltak nála, 2021-ben megjelent önéletrajzi könyvében pedig azt is felfedte, hogy a 2010-es vancouveri téli olimpia után egy nottinghami éjszakai bulin kábítószert adtak neki, majd megerőszakolták. 2012-ben kis híján benn égett egy házban, és olyan súlyosan megsérült a tüdeje, hogy életveszélyes állapotban volt.