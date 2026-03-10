Liu Shaolin Sándor és testvére, Liu Shaoang olimpiai bajnokok lettek magyar színekben, ám 2022-ben országváltást kezdeményeztek, majd elköltöztek Budapestről. A 2026-os ötkarikás játékokon az idősebb Liu fivér nem indult, öccse igen, ám érmet ő sem tudott nyerni a kínai csapat versenyzőjeként.

Liu Shaolin Sándor egy ideje a kínai csapatot erősíti

Fotó: GAO JING / XINHUA

Liu Shaolin Sándor elképesztő luxusban él Pekingben

A 30 éves gyorskorcsolyázó a közösségi oldalán osztott meg egy videót arról, amint egy szobabiciklin ülve tréningezett egy hotelszobában – vette észre a Bors.

Az olimpiai bajnok klasszis alapos betekintést nyújtott a pekingi luxuslakosztályába, a felvételen megmutatta a hálószobáját,

valamint azt is, hogy a nappaliból milyen festői kilátás nyílik a fővárosra.

Az idősebb Liu testvér gyakori visszatérő vendége a Kína egyik legikonikusabb szállodájaként jellemzett hotelnek, a Peking belvárosában található szállodában többek között fedett medence, gyógyfürdő és egy fitneszközpont is helyet kapott. Ami az árazást illeti, egy éjszaka közel 70 ezer forintnál kezdődik, míg egy lakosztály több mint 120 ezer forintba kerül éjszakánként.

