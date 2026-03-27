Modellként folytatják karrierjüket az olimpiai bajnok Liu testvérek? A magyar színekben olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor nem került be a kínai rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott keretébe, míg testvére, a kétszeres olimpiai aranyérmes Liu Shaoang számára sem volt diadalmenet a milánói-cortinai téli olimpiai. A Liu testvérek a balul sikerült évkezdet után kicsit kiszakadtak a korcsolyázás világából, és próbára tették magukat a kifutón.

Liu Shaolin Sándor a 2026-os téli olimpián nem került be a kínai válogatottba, Liu Shaoang ugyan ott volt a téli olimpián, de végül érem nélkül maradt Milánóban. A Liu testvérek fiatalabbik tagja az ötkarikás játékok után azt nyilatkozta, hogy amennyiben még tud segíteni, akkor továbbra is a kínai válogatott rendelkezésére áll, de egyelőre pihenni szeretne, mert fizikálisan és mentálisan is kimerült.

A rosszul sikerült olimpia után modellkedni kezdtek a Liu testvérek
Fotó: shaolinliu@instagram

Modellként folytatják a Liu testvérek?

A Liu testvérek az olimpia után kimaradtak a kínai csapat világbajnokságon szereplő keretéből, így maradt idejük a pihenésre és arra, hogy kicsit kiszakadjanak a korcsolyázás világából. 

Liu Shaolin Sándornak nem indult jól a 2026-os év
Fotó: shaolinliu@instagram

A népszerű testvérpár azonban továbbra sem tétlenkedik. Most éppen a sanghaji divat héten tették próbára magukat a Feng Chen Wang ruhamárka modelljeiként. 

A Liu testvérek rendkívül otthonosan mozogtak a kifutón, így, ha közeljövőben felhagynának a rövidpályás gyorskorcsolyázással, akkor sem lennének elveszve. 

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor a sanghaji divathéten
Fotó: shaolinliu@instagram
