Liu Shaolin Sándor a 2026-os téli olimpián nem került be a kínai válogatottba, Liu Shaoang ugyan ott volt a téli olimpián, de végül érem nélkül maradt Milánóban. A Liu testvérek fiatalabbik tagja az ötkarikás játékok után azt nyilatkozta, hogy amennyiben még tud segíteni, akkor továbbra is a kínai válogatott rendelkezésére áll, de egyelőre pihenni szeretne, mert fizikálisan és mentálisan is kimerült.

A rosszul sikerült olimpia után modellkedni kezdtek a Liu testvérek

Modellként folytatják a Liu testvérek?

A Liu testvérek az olimpia után kimaradtak a kínai csapat világbajnokságon szereplő keretéből, így maradt idejük a pihenésre és arra, hogy kicsit kiszakadjanak a korcsolyázás világából.

Liu Shaolin Sándornak nem indult jól a 2026-os év

A népszerű testvérpár azonban továbbra sem tétlenkedik. Most éppen a sanghaji divat héten tették próbára magukat a Feng Chen Wang ruhamárka modelljeiként.

A Liu testvérek rendkívül otthonosan mozogtak a kifutón, így, ha közeljövőben felhagynának a rövidpályás gyorskorcsolyázással, akkor sem lennének elveszve.

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor a sanghaji divathéten

