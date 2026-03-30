A 24 éves futballista, Missy Bo Kearns az Instagramon osztotta meg a szívszorító hírt, amelyben őszintén beszélt a megélt fájdalomról.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Gyászol Missy Bo Kearns – mi történt a klasszis focistával?

Mint írta, „nehéz szívvel” közlik a tragédiát, és

az elmúlt hetek „leírhatatlan szomorúsággal” teltek számukra. Hangsúlyozta, hogy jelenleg a gyógyulásra és egymás támogatására koncentrálnak, és rendkívül hálásak mindazért a szeretetért és együttérzésért, amit kapnak.

A játékos mindössze néhány héttel korábban jelentette be, hogy első gyermekét várja párjával, Liam Walsh-sal, aki a Luton Town labdarúgója. A bejelentéskor egy közös fotót is megosztottak, amelyen az „anya + apa” felirat szerepelt, valamint a szeptemberi érkezés dátuma.

A tragikus hírre klubja, az Aston Villa női csapata is reagált, támogatásáról biztosítva a párt ebben a nehéz időszakban.

Missy Bo Kearns az elmúlt időszakban pályafutásában fontos lépéseket tett: tavaly bemutatkozott az angol labdarúgó-válogatottban, és eddig három alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban. Emellett az Európa-bajnokságra készülő keret bő listáján is számoltak vele.

A középpályás és párja 2022 óta alkotnak egy párt. A mostani veszteség hatalmas törést jelent számukra, ugyanakkor a bejegyzésükből is kiderül: egymásba kapaszkodva próbálják feldolgozni a történteket.