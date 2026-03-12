A WWE-ben korábban világbajnoki címet szerző, a sorozattól 2025-ben búcsúzó Leah Van Dale rendkívül sokoldalú egyéniség. A szexi pankrátor birkózó, táncos, modell és borszakértő, a közösségi médiában pedig előszeretettel kényezteti rajongóit dögösebbnél dögösebb fotóival.

A dögös pankrátor, Leah Van Dale szereti kényeztetni a rajongóit

Fotó: x.com/nypost/

A dögös amerikai pankrátor sokkolta a rajongóit

A WWE-ben Carmella nevet használó amerikai vadóc öt hónapja adott életet második gyermekének, de máris visszanyerte tökéletes alakját. A 38 éves bombázó olyan képeket töltött fel az Instagram-oldalára, melyekkel valósággal letaglózta 3,1 milliós követőtáborát. Van Dale hihetetlenül nyitott ruhát vett fel, a lenge öltözék éppenhogy eltakarta hatalmas kebleit, de sokat így sem bízott a fantáziára. A fotósorozat érthetően óriási sikert aratott, a rajongók nem győzték elismerő kommentekkel díjazni az amerikai szépséget.

Leah Van Dale fotója felrobbantotta az internetet

Fotó: instagram.com/theleahvandale/

A csinos pankrátornő az egykori harcművész és birkózó Paul Van Dale lánya, de nem lehet azt mondani, hogy csupán apja hírnevéből élne. Carmella korábban a New England Patriots pompomlánya volt, de a Los Angeles Lakers tánccsapatában is fellépett. Emellett okleveles fitneszoktatóként és személyi edzőként tevékenykedik, de elindította saját borvállalkozását is Capo Cagna néven.