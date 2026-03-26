Tiffany Salmond, a Fox Sports korábbi újságírója eddig leginkább rögbi meccsek közvetítésein tűnt fel pályaszéli riporterként, ám az utóbbi időben egyre kevesebb lehetőséget kapott. A csinos új-zélandi sportriporternő úgy érzi, egyszerűen körön kívülre került, és mivel továbbra sem talál munkát a médiában, így most új módszerrel próbál pénzt keresni.

Az új-zélandi riporternő, Tiffany Salmond pénzért árulja a jó tanácsait

Fotó: Instagram/tiffanysalmond

Pénzért küld üzeneteket a szexi riporternő

Salmond azzal magyarázta, hogy korábbi munkahelyén nem hosszabbították meg a szerződését, hogy „a sportmédia világát még mindig a férfiak uralják”. A riporter szerint a női műsorvezetőknek különösen nehéz érvényesülniük ebben a közegben, mert elvárják elvárják tőlük, hogy vonzóak legyenek, de ne túl szexik.

Az influenszerként is tevékenykedő újságíró – aki tavaly azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a mesterséges intelligenciát kritizálta, amiért félmeztelen képek jelentek meg róla az internetet – most egy olyan platformon kezdett el dolgozni, ahol a rajongóinak lehetőségük van beszélgetni vele, ám az üzeneteket természetesen nem adja ingyen. Sőt, meglehetősen borsos árat kér értük, darabja ugyanis 142 ausztrál dollár (33 ezer forint), az üzleti tanácsokkal ellátott videóknak pedig 1922 dollár (közel 450 ezer forint). A kínálat egyébként meglehetősen széles skálán mozog, Salmond ugyanis a születésnapi üzenetektől kedve a tanácsadáson át egészen a személyes jellegű kérdések megválaszolásáig mindenre nyitott.

A modellalkatú sportriportert több tízezer követik a közösségi médiában, így nem meglepő, hogy a Daily Star szerint a kíváncsi rajongók már most sorban állnak az üzenetekért.