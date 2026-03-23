Az eset szombat hajnalban, hajnali 2 óra körül történt Richmond városrészben, nem sokkal azután, hogy a Brentford 0–0-s döntetlent játszott idegenben a Leeds United ellen a Premier League-ben.

A Premier League-ben szereplő Brentford játékosai hőssé váltak

Hogy keveredtek balhéba a Premier League-sztárok?

A két futballista épp hazafelé tartott, amikor észrevették, hogy egy férfit bántalmaznak az utcán.

Szemtanúk szerint a támadás vélhetően rasszista indíttatású volt.

A Brentford játékosai azonnal közbeléptek, hogy megvédjék az áldozatot, azonban az incidens során ők maguk is megsérültek és véreztek. Szerencsére egyikük sem szenvedett komolyabb sérülést, így nem volt szükség további orvosi ellátásra, és másnap már mindketten jó állapotban voltak.

Úgy tudni, a két labdarúgó külön szervezte meg a hazajutását, miközben néhány csapattársuk már válogatott kötelezettségek miatt utazott el. A játékosok a helyszínen maradtak, és megvárták a rendőröket az áldozattal együtt.

A Metropolitan Police megerősítette, hogy valóban riasztották őket az eset miatt. A hatóság szóvivője közölte:

A nyomozás folyamatban van, jelenleg még nem történt letartóztatás.”

Az ügy egybeesik egy másik, szintén rasszizmussal kapcsolatos botránnyal: a Newcastle United jelezte, hogy felkutatja azokat a szurkolókat, akik állítólag rasszista megjegyzésekkel illették a Sunderland AFC játékosát, Lutsharel Geertruidát a derbin. A mérkőzést öt percre félbe is kellett szakítani az incidens miatt.

A Brentford eközben a pályán is fontos pontot szerzett: a Leeds elleni döntetlennel közelebb került az európai kupaindulást érő helyekhez, jelenleg mindössze két pontra van a hatodik helyen álló Chelsea FC mögött.