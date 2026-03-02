Puskás Ferenc dédunokája újra Budapesten bukkant fel. A fiatal szépség, Ane Puskás (Ane de Juan Damborena) ezúttal is kitett magáért, a legendás magyar labdarúgó, Puskás Ferenc dédunokája ezúttal a világ leghíresebb magyarjáról elnevezett stadionban tűnt fel.
Puskás Ferenc dédunokája, Ane most a Puskás Arénában bukkant fel, ráadásul egy Puskás-mez is volt nála. A fiatal szépség a közösségi oldalára feltöltött posztban, a kamera előtt pózol a dédapjáról elnevezett budapesti stadionban.
Puskás Ferenc dédunokája
„Puskás Ferenc dédunokája vagyok. Ő történelmet írt a futballban. Ma abban a stadionban vagyok, amely az ő nevét viseli, és ahol Bajnokok Ligája-döntőt rendeznek. Az életnek nagyon szép módjai vannak arra, hogy összekösse a generációkat” – írta a videója alá Ane.
A kommentek elárasztották a videó alatti szekciót, többen is gyönyörűnek nevezték a legendás focista leszármazottját, a Spanyolországban élő ifjú hölgyet, akinek az Isntagramon 35 ezernél is több követője van.
- További cikkek:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!