Puskás Ferenc dédunokája újra Budapesten bukkant fel. A fiatal szépség, Ane Puskás (Ane de Juan Damborena) ezúttal is kitett magáért, a legendás magyar labdarúgó, Puskás Ferenc dédunokája ezúttal a világ leghíresebb magyarjáról elnevezett stadionban tűnt fel.

Puskás Ferenc dédunokája, Ane most a Puskás Arénában bukkant fel, ráadásul egy Puskás-mez is volt nála. A fiatal szépség a közösségi oldalára feltöltött posztban, a kamera előtt pózol a dédapjáról elnevezett budapesti stadionban.

Puskás Ferenc dédunokája népszerű alakja a közösségi oldalaknak
Fotó: instagram.com/anepuskas_23

Puskás Ferenc dédunokája

„Puskás Ferenc dédunokája vagyok. Ő történelmet írt a futballban. Ma abban a stadionban vagyok, amely az ő nevét viseli, és ahol Bajnokok Ligája-döntőt rendeznek. Az életnek nagyon szép módjai vannak arra, hogy összekösse a generációkat” – írta a videója alá Ane.

A kommentek elárasztották a videó alatti szekciót, többen is gyönyörűnek nevezték a legendás focista leszármazottját, a Spanyolországban élő ifjú hölgyet, akinek az Isntagramon 35 ezernél is több követője van.

