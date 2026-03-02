Puskás Ferenc dédunokája, Ane most a Puskás Arénában bukkant fel, ráadásul egy Puskás-mez is volt nála. A fiatal szépség a közösségi oldalára feltöltött posztban, a kamera előtt pózol a dédapjáról elnevezett budapesti stadionban.

Puskás Ferenc dédunokája népszerű alakja a közösségi oldalaknak

Fotó: instagram.com/anepuskas_23

Puskás Ferenc dédunokája

„Puskás Ferenc dédunokája vagyok. Ő történelmet írt a futballban. Ma abban a stadionban vagyok, amely az ő nevét viseli, és ahol Bajnokok Ligája-döntőt rendeznek. Az életnek nagyon szép módjai vannak arra, hogy összekösse a generációkat” – írta a videója alá Ane.

A kommentek elárasztották a videó alatti szekciót, többen is gyönyörűnek nevezték a legendás focista leszármazottját, a Spanyolországban élő ifjú hölgyet, akinek az Isntagramon 35 ezernél is több követője van.