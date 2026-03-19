Trent Alexander-Arnold tavaly nyáron nagy fájdalmat okozott a Liverpool szurkolóinak azzal, hogy a nevelőcsapatát elhagyva a Real Madridhoz igazolt. Az angol jobbhátvéd spanyolországi beilleszkedésében aztán nagy szerepe volt barátnőjének, Estelle Behnkének is, aki végig támogatta a játékost, még a madridi bemutatóján is ott volt.

A Real Madrid focistája, Trent Alexander-Arnold nehéz döntést hozott a magánéletében

Szakított barátnőjével a Real Madrid sztárja

A 27 éves futballista és a 25 éves influenszer 2024 őszén jöttek össze, nem sokkal azt követően, hogy a volt liverpooli közönségkedvenc szakított a híres színész, Jude Law lányával, Irisszal. Az új kapcsolat aztán gyorsan komollyá vált, rengeteget utaztak együtt, többek között Velencében és Barbadoson is együtt romantikáztak. A jelek szerint azonban a pár már hetek óta külön van.

A The Sun információi szerint a modell kikövette a játékost az Instagramon, és a közös képeik is eltűntek, ami egyértelműen arra utal, hogy már nincsenek együtt. A szakítás oka állítólag az volt, hogy a munka és a folyamatos utazás mellett nem jutott egymásra elég idejük, így szomorúan ugyan, de belátták, hogy nem működik. A lap beszámolója szerint a felek békében váltak el, és továbbra is jó kapcsolatot ápolnak egymással, azonban hivatalosan egyik fél sem erősítette meg a szakítást.

Az angol válogatott védő számára így maximálisan a futballra fókuszálhat, ami különösen fontos lehet a közelgő világbajnokság előtt, de még az előtt a klubcsapatában is várnak rá komoly feladatok, hiszen a Real Madrid a héten bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, ahol majd a Bayern München lesz ellenfele. A Királyi Gárdának emellett még a bajnoki címre is van esélye, hiszen tíz fordulóval a spanyol bajnokság vége előtt négy pontcsupán a hátránya a címvédő és listavezető Barcelona mögött.