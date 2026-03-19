Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Trent Alexander-Arnold ismét szingli lett. A Real Madrid angol válogatott focistája és modell barátnője, Estelle Behnke nemrég szakítottak, így már külön utakon folytatják.

Trent Alexander-Arnold tavaly nyáron nagy fájdalmat okozott a Liverpool szurkolóinak azzal, hogy a nevelőcsapatát elhagyva a Real Madridhoz igazolt. Az angol jobbhátvéd spanyolországi beilleszkedésében aztán nagy szerepe volt barátnőjének, Estelle Behnkének is, aki végig támogatta a játékost, még a madridi bemutatóján is ott volt.

Trent Alexander-Arnold of Real Madrid during the UEFA Champions League last 16 second leg match between Manchester City and Real Madrid at The City of Manchester Stadium in Manchester, United Kingdom, on March 17, 2026. (Photo by Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto)
A Real Madrid focistája, Trent Alexander-Arnold nehéz döntést hozott a magánéletében
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Szakított barátnőjével a Real Madrid sztárja

A 27 éves futballista és a 25 éves influenszer 2024 őszén jöttek össze, nem sokkal azt követően, hogy a volt liverpooli közönségkedvenc szakított a híres színész, Jude Law lányával, Irisszal. Az új kapcsolat aztán gyorsan komollyá vált, rengeteget utaztak együtt, többek között Velencében és Barbadoson is együtt romantikáztak. A jelek szerint azonban a pár már hetek óta külön van.

A The Sun információi szerint a modell kikövette a játékost az Instagramon, és a közös képeik is eltűntek, ami egyértelműen arra utal, hogy már nincsenek együtt. A szakítás oka állítólag az volt, hogy a munka és a folyamatos utazás mellett nem jutott egymásra elég idejük, így szomorúan ugyan, de belátták, hogy nem működik. A lap beszámolója szerint a felek békében váltak el, és továbbra is jó kapcsolatot ápolnak egymással, azonban hivatalosan egyik fél sem erősítette meg a szakítást.

Az angol válogatott védő számára így maximálisan a futballra fókuszálhat, ami különösen fontos lehet a közelgő világbajnokság előtt, de még az előtt a klubcsapatában is várnak rá komoly feladatok, hiszen a Real Madrid a héten bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, ahol majd a Bayern München lesz ellenfele. A Királyi Gárdának emellett még a bajnoki címre is van esélye, hiszen tíz fordulóval a spanyol bajnokság vége előtt négy pontcsupán a hátránya a címvédő és listavezető Barcelona mögött.

Galéria: Észbontóan szexi a modell, aki a Real Madrid focistájának is összetörte a szívét – képek
1/11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!