Nagyon nehéz pillanatok ezek mindenki számára. Rio Ferdinand is ijesztő napokat él át családjával: a korábbi angol válogatott labdarúgó bevallotta, hogy „félt”, amikor a Közel-Keleten kiéleződő katonai helyzet miatt rakéták és vadászgépek hangja rázta meg az eget felettük. A Manchester United legendája jelenleg Dubajban él feleségével, Kate Ferdinanddal és gyermekeikkel, és a fokozódó feszültség miatt napokra egyfajta „covid-szerű lezárásba” kényszerültek.

A 47 éves exfocista, Rio Ferdinand tavaly költözött az Egyesült Arab Emírségekbe a családjával.

Rio Ferdinand és a felesége, Kate nincsenek könnyű helyzetben
Rio Ferdinand és a felesége, Kate nincsenek könnyű helyzetben 
Fotó: ISABEL INFANTES / AFP

Nagyon félnek Rio Ferdinandék is

Feleségével közös gyermekeik, az ötéves Cree és a kétéves Shae, valamint Ferdinand 14 éves lánya, Tia is velük él Dubajban, míg nagyobb fiai, Lorenz és Tate az Egyesült Királyságban maradtak, hogy futballkarrierjükre koncentráljanak.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásait követő megtorló akciók azonban az egész régiót érintették, így az Emírségeket is. 

A rakétatámadások és a légvédelmi aktivitás miatt a Ferdinand család az első éjszakán az helyi hatóságok tanácsára a házuk alagsorába vonult.

Ferdinand a Rio Ferdinand Presents című műsorában őszintén beszélt a történtekről:

„Másmilyen hét volt ez számomra, nem fogok hazudni” – mondta. „Reggel még jó formában voltam, mert az egész család együtt edzett. Kicsit olyan, mint a Covid idején: együtt csinálunk dolgokat, amiket amúgy nem szoktunk. Ma például egy kicsit otthon tanultunk.”

A volt védő ugyanakkor elismerte, mennyire nyomasztó a helyzet:

Ijesztő, amikor rakétákat, repülőket és vadászgépeket hallasz a fejed felett, és nagy robbanásokat – nem is tudjuk pontosan, mik ezek, mert nem ismerjük a részleteket. El kell magyaráznod a gyerekeidnek, mi történik, és segítened kell nekik átvészelni ezt az időszakot. Apaként próbálsz nyugodt maradni, és mindenkit megnyugtatni.”

Hozzátette: „Őszinte leszek, ez egy kicsit ijesztő helyzet volt. De furcsa módon biztonságban is érzem magunkat. A stúdióm lett a bunkerem. Az első éjszakán azt tanácsolták, menjünk le az alagsorba, ott aludtunk takarókkal. Most igyekszünk okosan kihasználni a teret.”

Felesége, Kate az Instagramon adott hírt magukról. „Köszönöm az üzeneteiteket, és bocsánat a hallgatásért, nem akartalak benneteket aggasztani. Egyszerűen nem találtam a szavakat. Biztonságban vagyunk” – írta. Kiemelte, hogy a helyi hatóságok „csodálatos munkát végeznek”, és bár ideges, úgy érzi, jó kezekben vannak. 

Reméljük, ma este nyugodtabb lesz, a tegnapi nagyon ijesztő volt. Bár Cree és Shae élvezték, mert nem hitték el, hogy mindannyian pizsamapartit tartunk az alagsorban.”

A beszámolók szerint több Dubajban élő brit állampolgár is mélygarázsokban és föld alatti helyiségekben keresett menedéket, miután drónok és törmelék csapódtak be különböző épületek közelében.

Közben  korábbi skót válogatott focista, edző, Graeme Souness arról számolt be, hogy Abu-Dzabiban rekedt: a repülőtérről közzétett videójában „hangos robbanásokról” beszélt.

A Ferdinand család jelenleg továbbra is Dubajban tartózkodik, és a reményük az, hogy a következő napokban csillapodik a feszültség a térségben.

@thesun ‘Scared' Man Utd icon Rio Ferdinand and wife Kate reveal they are trapped in Dubai in a Covid-like lockdown amid the latest Iran missile blitz #dubai #iran #rioferdinand ♬ original sound - The Sun

 

