Seema Jaswal mindössze 16 éves volt, amikor megbetegedett. Kezdetben influenzának hitték a tüneteit, ám állapota gyorsan romlott. Mire megkapta a szükséges kezelést, már kómába esett.

Fiatalon kómába esett a Seema Jaswal, de ma már ennek szerencsére nyoma sincs

Mi történt Seema Jaswallal?

Végül teljesen felépült, de máig úgy tekint vissza az esetre, mint élete egyik legmeghatározóbb fordulópontjára.

Néhány hetet kórházban töltöttem, rengeteget fogytam, teljesen kimerültem. De 16 évesen csak az járt a fejemben, hogy visszatérjek a normális életemhez. Nagyon szerencsés voltam, hogy ezt megtehettem”

– mondta.

A műsorvezető ma már a Meningitis Now nevű jótékonysági szervezet nagykövete is, és különösen fontos számára, hogy felhívja a figyelmet a betegség veszélyeire. Mint mondja, sokan nem ilyen szerencsések: a B típusú agyhártyagyulladás gyakran maradandó következményekkel járhat, például végtagvesztéssel, látás- vagy halláskárosodással.

A történet legdrámaibb része az, hogy az orvosok kezdetben félrediagnosztizálták. Jaswal édesanyja azonban megérezte, hogy komolyabb a baj.

A lány rosszul tűrte a fényt, erős fájdalmai voltak, és epét hányt – ezek már súlyos figyelmeztető jelek voltak.

„Anyukám hívta a mentőket. A mentősök kórházba vittek, de

erre a részre egyáltalán nem emlékszem. 24 és 48 óra között voltam kómában, a szüleimnek pedig a legrosszabb lehetőségekről beszéltek az orvosok”

– idézte fel.

Hangsúlyozta, hogy az édesanyja gyors reakciója életmentő volt: „Nem tudok elég hálás lenni neki. Az orvos is influenzára gyanakodott, mert a kezdeti tünetek nagyon hasonlóak lehetnek.”

Jaswal szerint éppen ez teszi különösen veszélyessé a betegséget: sokan félvállról veszik a jeleket, főleg ha pörgős életet élnek. Ezért arra figyelmeztet mindenkit, hogy ha valami nem stimmel, inkább kérjen orvosi segítséget.

A legfontosabb tünetek közé tartozik a láz, a nyakmerevség, a hányás, az izom- és ízületi fájdalom, valamint az erős fejfájás. Sokan a kiütéseket tartják a legfőbb jelnek, pedig az gyakran csak a betegség késői, súlyos szakaszában jelentkezik.

A műsorvezető története nemcsak megrázó, hanem figyelmeztetés is: a gyors felismerés és a határozott fellépés akár életet is menthet.