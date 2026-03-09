Live
Úgy néz ki, soha nem fogy ki a dögös fotókból. A többszörös világ- és Európa-bajnok, Világjátékok győztes uszonyos úszó, a hagyományos medencés úszásban is sikeres Senánszky Petra ismét nem mindennapi poszttal lepte meg a rajongóit. Olyan képet töltött fel az Instagram-oldalára, amitől minden rajongója megőrült.

A gyönyörű sportolónő, Senánszky Petra az edzések mellett arra is odafigyel, hogy a rajongóit se hanyagolja el. A klasszis úszó a közösségi oldalára ezúttal a nemzetközi nőnap alkalmából posztolt.

Senánszky Petra posztja ezúttal is felrobbantotta az internetet
Senánszky Petra posztja ezúttal is felrobbantotta az internetet
Fotó: Senánszky Petra/Instagram

Mindenkit megőrjített a dögös Senánszky Petra

Mindenkinek megvan a saját útja. Légy büszke arra, aki vagy, és akivé váltál. Becsüld meg a nőket minden nap!

 (Ami azt is jelenti, hogy becsüld meg magad, és ne mások elismerésére várj.) Annyira szerencsés vagyok, hogy ennyi csodálatos nőt ismerek, akik minden nap inspirálnak. Boldog nemzetközi nőnapot! – írta a közösségi oldalán Senánszky Petra.

A rajongók megőrülnek a bejegyzésért. A lájkok mellett számos szívecskés komment is érkezett a sportolónő nagy örömére.

