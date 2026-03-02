A 38 éves játékos, Shane Lowry különleges motivációval lépett pályára: négyéves kislánya, Ivy a helyszínen szurkolt neki, és Lowry mindennél jobban szerette volna előtte megszerezni pályafutása első győzelmét úgy, hogy a gyereke is ott lehet az ünneplésnél.

Shane Lowry megrendítő vallomást tett a lányáról

Fotó: MIKE EHRMANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Shane Lowry a lánya előtt bukta el a győzelmet

Az utolsó szakasz azonban rémálommá vált.

Lowry a 16-os és a 17-es szakaszon is a vízbe ütötte a kezdőütését, egymás után két dupla bogeyt rontott, és ezzel elúszott a biztosnak tűnő diadal.

„Nyilvánvalóan rendkívül csalódott vagyok.

A kezemben volt a torna, és eldobtam. Mit is mondhatnék még?”

– nyilatkozta megtörten.

A legnehezebb azonban nem maga a vereség volt számára. „A mai nap legfájdalmasabb része, hogy még sosem nyertem a négyéves kislányom előtt. Ott várt rám, és ma csak miatta akartam győzni. Semmi más nem érdekelt.”

Lowry szavai különösen szívszorítóak voltak:

Annyira szerettem volna látni, ahogy a kis vörös hajú fejecskéje kifut a 18-as greenre. Az lett volna a világ legkülönlegesebb pillanata. Azt hittem, megvan.

Nem szaladtam előre fejben, de annyira magabiztos voltam. Aztán… pont azt tettem, amit egyáltalán nem lett volna szabad.”

A tornát végül a kolumbiai Nicolás Echavarría nyerte meg, míg Lowry 15 mínusszal holtversenyben a második helyen végzett.

Az ír játékos elismerte, hogy furcsa módon csúszott ki a kezéből az irányítás.

Egész nap elképesztően játszottam, aztán egy rossz ütés a 16-oson teljesen kizökkentett az utolsó három lyukra. Ilyen még sosem történt velem.”

Hozzátette: „Mondtam Darrennek (Reynolds, az ütőhordója, - a szerk.), hogy hogyan érezhetem most így magam, amikor tavaly szeptemberben Bethpage-en, a Ryder Cupon átmentem hasonlón, és akkor rendben voltam? Furcsa volt odakint, az utolsó három lyukon egyszerűen nem éreztem az ütőfejet a 16-os kezdőütése után.”

Lowry számára különösen fájó ez az eredmény, hiszen ezen a tornán már 2022-ben és 2024-ben is közel járt a győzelemhez. Pályafutása legnagyobb sikere továbbra is a 2019-es The Open Championship megnyerése, emellett 2016-ban második lett a US Openen, 2022-ben pedig harmadik a Mastersen.