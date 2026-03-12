Stollár Fanny múlt héten az amerikai Ashlyn Kruegerrel az oldalán két játszmában kapott ki a második kiemelt Aojama Suko, Sibahara Ena japán duótól az austini keménypályás női tenisztornán, majd vasárnap hajnalban Indian Wellsben búcsúzott párosban, ugyanis Kato Miju oldalán 6:1, 3:0-s hátrányban feladta a mérkőzést.

A szexi teniszezőnő, Stollár Fanny

Fotó: Stollár Fanny/Instagram

Mit csinált az üzletben Stollár Fanny?

A dögös magyar teniszezőnő nem sokáig búslakodott,

a közösségi oldalára feltöltött videó szerint vásárlással próbálta elfeledni a két vereséget.

Kedvenc megállóm a sivatagban

– írta a videó mellé Stollár Fanny, miközben betért a Kaliforniában található Desert Hills Premium Outlets nevű boltba.

A sportolónő meg is találta a legszebb ruhadarbot, majd elindult azt felpróbálni. A rajongók nagy bánatára a próbafülkében történt ruhacsere már nem került bele a videóba.

Ennek ellenére számos lájkot és dicsérő kommenteket kapott: „Gyönyörű"; „Édes"; „Nagyon szép lány vagy"; „Milyen gyönyörű nő" – özönlöttek az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások.