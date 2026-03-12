Live
A felnőtt magyar bajnok, junior párosban wimbledoni bajnok teniszező folyamatosan megőrjíti a rajongóit. A szexi Stollár Fanny ismét az Instagram-oldalán jelentkezett, méghozzá egy nem mindennapi videóval.

Stollár Fanny múlt héten az amerikai Ashlyn Kruegerrel az oldalán két játszmában kapott ki a második kiemelt Aojama Suko, Sibahara Ena japán duótól az austini keménypályás női tenisztornán, majd vasárnap hajnalban Indian Wellsben búcsúzott párosban, ugyanis Kato Miju oldalán 6:1, 3:0-s hátrányban feladta a mérkőzést.

A szexi teniszezőnő, Stollár Fanny
A szexi teniszezőnő, Stollár Fanny
Fotó: Stollár Fanny/Instagram

Mit csinált az üzletben Stollár Fanny? 

A dögös magyar teniszezőnő nem sokáig búslakodott, 

a közösségi oldalára feltöltött videó szerint vásárlással próbálta elfeledni a két vereséget.

Kedvenc megállóm a sivatagban

 – írta a videó mellé Stollár Fanny, miközben betért a Kaliforniában található Desert Hills Premium Outlets nevű boltba. 

A sportolónő meg is találta a legszebb ruhadarbot, majd elindult azt felpróbálni. A rajongók nagy bánatára a próbafülkében történt ruhacsere már nem került bele a videóba.

Ennek ellenére számos lájkot és dicsérő kommenteket kapott: „Gyönyörű"; „Édes"; „Nagyon szép lány vagy"; „Milyen gyönyörű nő" – özönlöttek az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások.

Galéria: A gyönyörű Stollár Fanny és a Limit műsorvezetőinek csatája - képek
Caroline Wozniacki szexi fotókkal hódít – megőrülnek a rajongók a dögös teniszezőért
Közel-keleti pillanatok: újra megvillantotta tökéletes alakját a szexi magyar teniszezőnő – képek
Djokovic elárulta, miért teniszezik még mindig
Döbbenetes hírt kapott Stollár Fanny az Australian Openen

 

