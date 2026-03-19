Szalai Ádám dögös felesége, a bolgár származású, Németországban is ismert modell és színésznő egy Los Angeles-i fotózáson vett részt, ahol több divatmárka számára készítettek róla képeket.

Szalai Ádám és Krisa Tcherneva 2023 nyarán házasodtak össze

Fotó: instagram.com/kristatchv/

Le sem lehet venni a szemeket Szalai Ádám dögös feleségéről

A sorozat egyik darabja különösen nagy visszhangot váltott ki:

Tcherneva egy bevállalós összeállításban pózol, amely sok követő szerint kifejezetten figyelemfelkeltőre sikerült

– szúrta ki a Bors.

A közösségi médiában megosztott felvételek gyorsan népszerűvé váltak, a kommentelők pedig nem győzték dicsérni a modell megjelenését és magabiztosságát. Többen azt is kiemelték, hogy férje, a korábbi magyar válogatott labdarúgó, Szalai Ádám joggal lehet büszke párjára.

A pár magánélete is kiegyensúlyozottnak tűnik: Szalai és Tcherneva 2023 nyarán házasodtak össze, kapcsolatukból pedig már egy kislány is született. Efimia Anna 2022 augusztusában jött világra, és szülei életében azóta is központi szerepet tölt be – még az esküvőjükön is jelen volt, amelyet Toszkánában tartottak.

A mostani fotósorozat ismét bizonyítja, hogy Krista Tcherneva nemcsak a divatvilágban, hanem a közösségi médiában is képes komoly figyelmet generálni.