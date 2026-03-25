Rég hallatott magáról a chilei Playboy-modell, Daniella Chávez, aki azzal vált híressé, hogy rajong a rancaguai O'Higgins futballcsapatért, amelyet korábban meg is akart vásárolna, mivel szerinte hozzá nem értő emberek vezetik a klubot. Korábban olyan ígéretet is tett, mi szerint minden OnlyFansra feltöltött meztelen és szexuális tartalmú fotóját ingyen közzéteszi a rajongói számára, amennyiben nyer a kedvenc focicsapata.

Daniella Chávez szerint már a szexuális életére is kihatással van kedvenc csapata szereplése

Kedvenc csapata miatt már szexelni sincs kedve Ronaldo exének

A dögös influenszernek jelenleg nem sok oka van örömre, mivel a gyenge szezonkezdet után az O'Higgins csak a tabella közepén áll a chilei élvonalban, ráadásul a Libertadores-kupa selejtezőjéből is kiesett.

Chávez – akit sok helyütt máig Cristiano Ronaldo exeként emlegetnek, miután 2015-ben azt állította, hogy lefeküd az ötszörös aranylabdás klasszissal – a közösségi oldalán fakadt ki az eddigi hét meccséből hármat is elveszítő csapatra, bűnbaknak pedig Lucas Bovaglio vezetőedzőt tette meg. A korábban a Playboynak is levetkőzött chilei modell elárulta, hogy a csapat gyenge szereplése még a szexuális életére is kihatással van és ezért kijelentette, hogy addig nem készít több meztelen tartalmat az OnlyFans-oldalára, amíg a klub nem rúgja ki a szakembert.

„Még a kedvemet is elvette a szeretkezéstől. Csak azt akarom, hogy távozzon és vigye magával a színészeit is. Micsoda középszerű és ötlettelen edző. Ezért nem volt csapata sem, mielőtt ide került. Addig nem vetkőzöm le, amíg Bovaglio nem megy el az O'Higginstől” – közölte az ultimátumát a közel 20 millió követővel rendelkező szőke focidrukker.

Chávez meglehetősen sajátos tiltakozására egyelőre nem reagált a három tétmeccs óta nyeretlen csapat.