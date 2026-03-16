A szex és a videójáték majdnem tönkretette a pályafutását: megdöbbentő vallomás tett a focilegenda, Zé Roberto.

Zé Roberto szexfüggő volt, de a videójátékokat és az egészségtelen kaját sem vetette meg

Zé Roberto a szexfüggősége miatt nem futott be a Real Madridnál?

A brazil középpályás hosszú éveken át a szurkolók kedvence volt Németországban. Játszott a Bayer Leverkusen, a Bayern München és a Hamburger csapatában is, a müncheniekkel pedig négy bajnoki címet és négy kupagyőzelmet ünnepelhetett, így klublegendává vált. Kevesen tudják azonban, hogy európai pályafutása 1997-ben a Real Madridnál indult – egy olyan időszakban, amelyre ma sem szívesen emlékszik vissza.

A játékos az El Globo című lapnak beszélt arról, miért nem működött madridi időszaka. Bevallása szerint ebben komoly szerepet játszott a videójáték-függősége, különösen a népszerű játék, a Crash Bandicoot.

„Ez a videojáték teljesen kizökkentett” – mesélte. „Fiatal voltam, friss házas, és vettem egy PlayStationt. Az egyik álmom az volt, hogy gamer legyek, autót vegyek és legyen egy PlayStation konzolom.”

Az élete azonban hamar kicsúszott a kezei közül:

Friss házasként olyan voltam, mint egy kakas: egész nap szexeltem, éjszaka pedig videojátékokkal játszottam. Hajnalig játszottam, egészségtelenül étkeztem, és alig aludtam.”

A következmények hamar megmutatkozott a pályán is. Zé Roberto elmondása szerint teljesen elveszítette a formáját, az erőnlétét, ráadásul észrevétlenül hízni kezdett.

„Sötét karikákkal a szemem alatt mentem edzésre. A stressz abból fakadt, hogy végig akartam játszani a Crash Bandicootot, de nem sikerült. Hajnalban megéheztem, rengeteg kekszet ettem. Azt mondtam: hozz egy kekszet – de végül elfogyott az egész csomag. Aztán jöttek a snackek és az üdítők is.”

A brazil játékos úgy fogalmazott:

Anélkül híztam el, hogy észrevettem volna.”

A madridi kaland így rövidre sikerült: még a szezon közben kölcsönadták a Flamengo csapatának. Bár a spanyolországi időszak kudarccal zárult, Zé Roberto később rendkívül sikeres karriert futott be Európában. Négy évet töltött Leverkusenben, majd 2002-ben a Bayernhez szerződött, ahol a klub egyik meghatározó játékosává vált. Később a Hamburger SV-ben is futballozott, mielőtt 2012-ben visszatért Brazíliába, ahol még a Grêmio és a Palmeiras csapatában is pályára lépett.