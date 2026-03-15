Natália Miranda Cristina da Silva, vagy ahogy mindenki ismeri, Natália Silva még csak 29 éves, de már 26 MMA-mérkőzés van a háta mögött. A brazil profi vegyes harcművész jelenleg az Ultimate Fighting Championship (UFC) női légsúlyú divíziójában versenyez, ráadásul nem is akárhogy. Legutóbb, 2026. január 24-én a korábbi kétszeres világbajnok Rose Namajunast győzte le egyhangú pontozással az UFC 324-es gáláján. Ezzel a sikerrel a szexi MMA-harcos felkapaszkodott a súlycsoport első, azaz kihívói helyére a jelenlegi bajnok Valentina Shevchenko mögé.

A szexi MMA-harcos, Natália Silva

Natália Silva Pingo-d'Águában, egy brazíliai kisvárosban született Ipatinga közelében, és 16 évesen talált rá a harcművészetekre, kezdetben a taekwondóval ismerkedett meg egy önkéntes társadalmi projekt keretében. A versenyzés iránti szenvedélye egyre nőtt, ami 18 éves korában, barátai első meghívása után az MMA-ba vezette, a többi pedig, ahogy mondani szokták, már történelem. 2017 decemberében kapott ki utoljára, az UFC-ben 2022-ben mutatkozott be, és 3,5 év alatt nyolc bunyót vállalt be, ami egészen lenyűgöző, nem hajol el a meccsek elől.

Az, hogy az UFC-ben mennyire ütőképes és nagy tudású harcosok vannak, arra a legjobb bizonyíték talán az, hogy még az FBI is felkért két bunyóst a szervezettől, hogy a tagjait közelharcra tanítsák.