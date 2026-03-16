A Liverpool-Tottenham (1-1) Premier League-mérkőzésen magyar középpályás, Szoboszlai Dominik családja is jelen volt.

Szoboszlai Dominik a Tottenham ellen is betalált

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A kislánya Szoboszlai Dominik legnagyobb szurkolója?

A megható pillanatról Szoboszlai felesége, Buzsik Borka osztott meg fotókat a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában - szúrta ki a fotókat a Bors.

A képen a pár kislánya látható, amint egy skybox üvegén keresztül figyeli a pályát, miközben édesapja a bemelegítésre készül. A fotó gyorsan nagy népszerűségre tett szert a rajongók körében, hiszen ritkán látható ilyen intim, családi pillanat a sztárfutballista életéből.

Hihetetlenül cuki, ahogy az apukájának szurkol Szoboszlai Dominik kislánya

Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlaiék első közös gyermeke tavaly született, és már többször is elkísérte édesanyját az Anfieldre. A Tottenham elleni bajnoki előtt készült felvétel pedig ismét megmutatta: a magyar játékosnak nemcsak a pályán, hanem azon kívül is nagyon boldog lehet.

A mérkőzésen Szoboszlai Dominik ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, ráadásul újabb fantasztikus szabadrúgásgólt szerzett, miközben a családja – köztük a kislánya – élőben figyelhette a lelátóról a nem mindennapi pillanatot.