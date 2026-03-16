Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat Kijevben – valami történt Zelenszkijjel

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hihetetlenül cuki pillanatok. A Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik ezúttal nemcsak a pályán kapott támogatást: a lelátóról – egészen pontosan a skyboxból – saját kislánya szurkolt neki a vasárnapi, Tottenham Hotspur elleni, 1-1-re végződő rangadón, amelyen a magyar válogatott csapatkapitánya újabb fantasztikus szabadrúgásgólt szerzett.

A Liverpool-Tottenham (1-1) Premier League-mérkőzésen magyar középpályás, Szoboszlai Dominik családja is jelen volt.

Szoboszlai Dominik a Tottenham ellen is betalált
Szoboszlai Dominik a Tottenham ellen is betalált
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A kislánya Szoboszlai Dominik legnagyobb szurkolója?

A megható pillanatról Szoboszlai felesége, Buzsik Borka osztott meg fotókat a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában - szúrta ki a fotókat a Bors.

A képen a pár kislánya látható, amint egy skybox üvegén keresztül figyeli a pályát, miközben édesapja a bemelegítésre készül. A fotó gyorsan nagy népszerűségre tett szert a rajongók körében, hiszen ritkán látható ilyen intim, családi pillanat a sztárfutballista életéből.

Hihetetlenül cuki, ahogy az apukájának szurkol Szoboszlai Dominik kislánya
Hihetetlenül cuki, ahogy az apukájának szurkol Szoboszlai Dominik kislánya
Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlaiék első közös gyermeke tavaly született, és már többször is elkísérte édesanyját az Anfieldre. A Tottenham elleni bajnoki előtt készült felvétel pedig ismét megmutatta: a magyar játékosnak nemcsak a pályán, hanem azon kívül is nagyon boldog lehet.

A mérkőzésen Szoboszlai Dominik ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, ráadásul újabb fantasztikus szabadrúgásgólt szerzett, miközben a családja – köztük a kislánya – élőben figyelhette a lelátóról a nem mindennapi pillanatot.   

Még hogy a Tottenham... – Carragher ezt a ziccert nem hagyta ki, hogy a Liverpoolt ekézze
Te vagy az, Slot? Óriási baki Szoboszlaiék meccse előtt – videó
A Liverpool botrányhőse kiborult, Szoboszlai miatt szidta Arne Slotot
Hiába villant Szoboszlai – Arne Slot kirúgását követelik a drukkerek
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!