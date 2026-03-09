Közismert, hogy Erling Haaland és Szoboszlai Dominik nagyon jó barátok, a Manchester City támadója korábban a labdarúgásban a legjobb barátjának nevezte a Liverpool magyar sztárját.

Hiába a rivalizálás a pályán, Erling Haaland és Szoboszlai Dominik jó barátok

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik kinevette Erling Haalandot?

Ez nem is annyira meglepő, a barátság a közös salzburgi évekből ered, és a Premier League-ben is megmaradt, annak ellenére, hogy immár riválisok. A két sztárjátékos szoros kapcsolatot ápol, korábban szomszédok is voltak, és a rivalizálás nem törte meg a köztük lévő mély barátságot. A két klasszis kapcsolatát tehát közös szobák, BL-gólok, németországi és angliai rangadók fűzik össze, ezekről korábban részletesen írtunk az egyik cikkükben.

Erling Haaland most a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben arra utalt, hogy növeszti a szakállát.

Szépen lassan növöget a szakáll”

– írta a fotók mellé Erling Haaland, amelyen nem igazán látszik, hogy bármi változás lenne az arcán, egy-két kósza szőrszáltól eltekintve. Ezt kiszúrta Szoboszlai Dominik, a zrika pedig nem maradhatott el.

A magyar sztár két röhögős emojival reagált a norvég támadó szakállnövesztésére.

Szoboszlai Dominik nem hagyta szó nélkül Erling Haaland posztját

Fotó: Erling Haaland/Instagram

Bár a poszt a cikkünk írásakor alig tíz órája ment ki, máris több mint 777 ezren kedvelték. Ez sem meglepő, Haalandnak ugyanis 40 millió követője van az Instagramon, akik nagy figyelemmel követi majd, vajon lesz-e valaha akkora szakálla a City sztárjának, mint amilyennel Szoboszlai Dominik büszkélkedhet.