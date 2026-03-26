Szoboszlai Dominik romantikus meglepetéssel készült a nagy napra: a magyar válogatott csapatkapitánya egy hatalmas rózsacsokorral lepte meg feleségét, Buzsik Borkát – szúrta ki a Bors.

Szoboszlai Dominik és a csodaszép felesége, Buzsik Borka

Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlai Dominik ajándéka

A Liverpool középpályása és felesége egy éve házasodtak össze. A jeles alkalomból Szoboszlai Dominik egy látványos virágcsokorral kedveskedett, amelyet Buzsik Borka az Instagram-oldalán is megmutatott, egy „1.” felirattal, utalva az első közös évükre.

Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlai Dominik jelenleg Telkiben készül a magyar válogatott következő mérkőzéseire, de a sűrű program közben is szakított időt arra, hogy megünnepelje feleségével az évfordulót. A házaspár életében különösen fontos időszak ez, hiszen az esküvő óta már első gyermekük is megszületett.