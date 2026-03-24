A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Szlovénia, három nappal később pedig Görögország ellen játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában, így a nemzeti csapat játékosai hétfőn már meg is érkeztek a telki edzőközpontba. Szoboszlai Dominik ezúttal is diktálta a divatot, igazi stílusikonként érkezett meg a 215 milliós Lamborghinijével, majd lelkesen osztogatta az aláírásokat a szurkolóknak a magyar válogatott többi tagjával együtt.

Szoboszlai Dominik hazatért Liverpoolból, a családját is magával vitte Telkibe

Szoboszlai megmutatta a kislányát

A magyar válogatott csapatkapitánya a hivatalos Instagram-oldalán is megosztott néhány fotót, így kiderült, hogy a Liverpool sztárja nem egyedül érkezett, a felesége Buzsik Borka és a közös kislányuk is elkísérte. Emlékezetes, hogy néhány hónapja szinte felrobbantotta az internetet az a kép, amelyen Szoboszlai a táskájában cipelte a kislányát, aki most azonban babakocsiban ülve figyelte a szüleit.

Több millió forintos luxusóra-gyűjteménye van Szoboszlainak

Egy másik képen jól látható az az aranyszínű luxusóra is, amit legutóbb akkor viselt, amikor felavatta a saját viaszfiguráját a Madame Tussauds-ban. A „Beszéjünk órákról" nevű oldal készítője, Lakatos Zsolt akkor lerántotta a leplet, és kiderült, milyen órát viselt.

Lakatos – aki a Facebook mellett a saját YouTube-csatornáján és TikTokon is rendszeresen oszt meg tartalmakat luxusórákról, hamisítványok felismeréséről és óraipari érdekességekről –, pedig alaposan kivesézte a Liverpool magyar sztárjának az óráját is.

A videóból kiderül, hogy egy Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked óráról van szó, aminek az ára nagyjából 75 millió forintnál kezdődik. Szoboszlainak nem ez az egyetlen különleges darab a gyűjteményében, hiszen néhány hete egy Richard Mille luxusórát villantott, amikor Musimbe Dávid Dennisszel beszélgetett a Red Bull videójában. Annak az órának az ára több mint 100 millió forint.