Szoboszlai Dominik nagyon szereti a luxusautókat, de azért nem rendelkezik olyan hatalmas gyűjteménnyel, mint Cristiano Ronaldo, vagy éppen Erling Haaland.

Szoboszlai Dominik szereti a luxusautókat

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool magyar válogatott sztárja más futballsztárokkal ellentétben nem vitte túlzásba az autók gyűjtését, Magyarországon két kocsija van, Angliában pedig egy terepjáróval közlekedik.

Szoboszlai impozáns Range Roverrel jelent meg Liverpoolban

A 25 éves klasszis februárban a Musimbe Dávid Dennisnek adott rendhagyó interjújában is beszélt a jelenlegi autóiról.

„Kint van egy Range Roverem, itthon van egy Mercim, meg van egy Lambóm”

– mondta Szoboszlai, akinek gyerekkori álma vált valóra azzal, hogy egy Lamborghini tulajdonosa legyen.

Angliában viszont egy Range Rover Sport SV típusú kocsit vezet, melynek értéke 133 ezer font (57 milllió forint) – számolt be róla a Ripost.

Íme, a Liverpool focistáinak luxusautói:

Szoboszlai fantasztikus kocsija azonban csak a hatodik legdrágább a Liverpool sztárjainak autócsodái közül, a lista élére Curtis Jones került, akinek a Rolls-Royce márkájú autója négyszer ennyibe kerül.

Kapcsolódó cikkek