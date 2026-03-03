Live
Rendkívüli

Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – a kemény válasz nem maradt el

Irán

Döbbenetes jóslat: bármikor kitörhet a harmadik világháború

A Liverpool magyar válogatott sztárja rajong a luxusautókért. Szoboszlai Dominik többek között egy Ranger Rover tulajdonosa, a lenyűgöző terepjárója 57 millió forintot ér.

Szoboszlai Dominik nagyon szereti a luxusautókat, de azért nem rendelkezik olyan hatalmas gyűjteménnyel, mint Cristiano Ronaldo, vagy éppen Erling Haaland. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) celebrates after scoring his team's first goal during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on February 8, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik szereti a luxusautókat
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool magyar válogatott sztárja más futballsztárokkal ellentétben nem vitte túlzásba az autók gyűjtését, Magyarországon két kocsija van, Angliában pedig egy terepjáróval közlekedik.

Szoboszlai impozáns Range Roverrel jelent meg Liverpoolban

A 25 éves klasszis februárban a Musimbe Dávid Dennisnek adott rendhagyó interjújában is beszélt a jelenlegi autóiról. 

„Kint van egy Range Roverem, itthon van egy Mercim, meg van egy Lambóm” 

– mondta Szoboszlai, akinek gyerekkori álma vált valóra azzal, hogy egy Lamborghini tulajdonosa legyen.

Angliában viszont egy Range Rover Sport SV típusú kocsit vezet, melynek értéke 133 ezer font (57 milllió forint) – számolt be róla a Ripost.

Íme, a Liverpool focistáinak luxusautói:

Szoboszlai fantasztikus kocsija azonban csak a hatodik legdrágább a Liverpool sztárjainak autócsodái közül, a lista élére Curtis Jones került, akinek a Rolls-Royce márkájú autója négyszer ennyibe kerül.

