Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar válogatott szlovénok elleni, 1–0-ra megnyert felkészülési mérkőzése nemcsak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem a lelátón és a kulisszák mögött is. A középpontban természetesen Szoboszlai Dominik állt, aki ezúttal nemcsak játékával, hanem egy megható gesztussal is beszédtémát szolgáltatott.

A Magyar Labdarúgó-szövetség által megosztott videón az látható, ahogy a csapat érkezésekor Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a meccs előtti nyereményjáték szerencsés győzteseivel találkozik.

Megőrülnek a szurkolók Szoboszlaiéktól
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Mit tett Szoboszlai Dominik?

A játék során kiválasztott gyerekek nemcsak a stadionba jutottak be, hanem az öltözőbe is bepillanthattak, sőt a kispadra is leülhettek, mielőtt testközelből üdvözölhették kedvenceiket.

Az egyik kisfiú reakciója különösen nagyot ment - szúrta ki a Bors. 

Az arckifejezése mindent elárult arról, mekkora élmény volt számára, hogy személyesen pacsizhatott Szoboszlaival. A jelenet annyira szívmelengető volt, hogy még a gyerek édesanyja is megszólalt a kommentek között: nevetve árulta el, fia már kijelentette, hogy egy ideig biztosan nem mos kezet a „történelmi” pacsi után.

Már mondta, hogy nem fog kezet mosni

 – szólt hozzá egy kacagó hangulatjel kíséretében a kisfiú édesanyja. 

Miközben a pályán a magyar csapat megszerezte idei első győzelmét, Szoboszlai a kezdőcsapat tagjaként 87 percet játszott, mielőtt Marco Rossi lecserélte. A figyelem azonban nemcsak rá, hanem a lelátón helyet foglaló családjára is irányult.

Különleges dolgot szúrtak ki Buzsik Borka fotóján

Szinte már megszokott, hogy amikor a Liverpool középpályása hazai pályán lép pályára, elkíséri őt felesége, Buzsik Borka is. Ezúttal sem maradt el a feltűnés: Borka egy elegáns, citromsárga szettben jelent meg, ám a követők figyelmét leginkább a kiegészítője ragadta meg.

Buzsik Borka szettje lélegzetelállító 
Fotó: Buzsik Borka/Instagram

A közösségi médiában megosztott fotón ugyanis egy Hermès Birkin 25-ös táska volt látható, amelynek értéke nagyjából 13 millió forint. A Birkin táskák a divatvilág egyik legexkluzívabb darabjai közé tartoznak: nem lehet őket egyszerűen megvásárolni egy boltban, 

a márka sajátos rendszere alapján a vásárlóknak szinte „ki kell érdemelniük” a lehetőséget, hogy egyáltalán felajánljanak számukra egy darabot.

Így a szombati mérkőzés végül nemcsak egy szűk magyar győzelemről szólt, hanem egy felejthetetlen élményről, megható kulisszák mögötti pillanatról és egy kis luxusról is szólt. 

Ma újabb nagy meccs vár Szoboszlaiékra. A magyar-görög barátságos mérkőzés ugyanis kedden 19 órakor kezdődik a Puskás Arénában a német Florian Badstübner sípjelére. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!