A 21. században már a közösségi média is szerves részét képezi a sport világának. A különböző felületeken statisztikai adatok és érdekességek csábítják a felhasználókat, a sztársportolók pedig saját profillal rendelkeznek, melyeken rengeteget posztolnak – képekkel és videókkal örvendeztetik meg a rajongóikat, olykor a magánéletükbe is betekintést nyújtva. A Liverpool magyar válogatott játékosainak népszerűsége hatalmas mértékben emelkedett. Mióta Szoboszlai Dominik Angliába igazolt, a követőtábora látványosan gyarapodott, és ez a jelenség Kerkez Milos esetében is megfigyelhető.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is jelentős követőtáborral rendelkezik a közösségi médiában

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Hogyan nőtt ekkorára Szoboszlai Dominik követőtábora?

A magyar válogatott csapatkapitánya 2023 nyarán igazolt a Liverpoolhoz az RB Leipzig együttesétől. Az Instagramon ekkor még félmillióan követték a kiváló középpályást, ám ez a szám rohamosan növekedni kezdett. Két évvel később már 3 milliós követőtáborral rendelkezett Szoboszlai, a tavalyi év végére pedig már 4 millióan figyelték a posztjait a legnépszerűbb közösségi felületen.

A Liverpool sztárja jelenleg 5 millió Instagram-követőt tudhat magáénak:

a klasszis játékos idén márciusban érte el az elképesztő mérföldkövet.

Mi a helyzet Kerkez Milossal?

Kerkez tavaly nyáron csatlakozott a Liverpoolhoz, a magyar válogatott balhátvéd a Bournemouth csapatától érkezett a címvédőhöz. A 22 éves védő esetében is megfigyelhető ez a rohamos növekedés az Instagram-követőket illetően, ugyanis Kerkeznek 2024 elején még csak 320 ezer rajongója volt, jelenleg viszont már 2 millióan lesik a bejegyzéseit. A Liverpoolba igazolása után érte el az 1 milliót, ez a szám pedig alig több mint fél év alatt megduplázódott.

Kerkez Milost is rengetegen követik a közösségi médiában

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A verbászi születésű futballista ezzel az NB I legnépszerűbb játékosát, Dzsudzsák Balázst is megelőzte,

a DVSC labdarúgójának 1,7 millió követője van az Instagramon.