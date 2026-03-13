Live
A Liverpool magyar válogatott futballistái nem csak a pályán számítanak rendkívül sikeresnek. Az Instagramon Szoboszlai Dominik már 5 milliós követőtáborral rendelkezik, de Kerkez Milos népszerűsége is töretlen.

A 21. században már a közösségi média is szerves részét képezi a sport világának. A különböző felületeken statisztikai adatok és érdekességek csábítják a felhasználókat, a sztársportolók pedig saját profillal rendelkeznek, melyeken rengeteget posztolnak – képekkel és videókkal örvendeztetik meg a rajongóikat, olykor a magánéletükbe is betekintést nyújtva. A Liverpool magyar válogatott játékosainak népszerűsége hatalmas mértékben emelkedett. Mióta Szoboszlai Dominik Angliába igazolt, a követőtábora látványosan gyarapodott, és ez a jelenség Kerkez Milos esetében is megfigyelhető.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is jelentős követőtáborral rendelkezik a közösségi médiában
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Hogyan nőtt ekkorára Szoboszlai Dominik követőtábora?

A magyar válogatott csapatkapitánya 2023 nyarán igazolt a Liverpoolhoz az RB Leipzig együttesétől. Az Instagramon ekkor még félmillióan követték a kiváló középpályást, ám ez a szám rohamosan növekedni kezdett. Két évvel később már 3 milliós követőtáborral rendelkezett Szoboszlai, a tavalyi év végére pedig már 4 millióan figyelték a posztjait a legnépszerűbb közösségi felületen. 

A Liverpool sztárja jelenleg 5 millió Instagram-követőt tudhat magáénak: 

a klasszis játékos idén márciusban érte el az elképesztő mérföldkövet.

Mi a helyzet Kerkez Milossal?

Kerkez tavaly nyáron csatlakozott a Liverpoolhoz, a magyar válogatott balhátvéd a Bournemouth csapatától érkezett a címvédőhöz. A 22 éves védő esetében is megfigyelhető ez a rohamos növekedés az Instagram-követőket illetően, ugyanis Kerkeznek 2024 elején még csak 320 ezer rajongója volt, jelenleg viszont már 2 millióan lesik a bejegyzéseit. A Liverpoolba igazolása után érte el az 1 milliót, ez a szám pedig alig több mint fél év alatt megduplázódott. 

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez crosses the ball during the English Premier League football match between Liverpool and West Ham United at Anfield in Liverpool, north west England on February 28, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milost is rengetegen követik a közösségi médiában
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A verbászi születésű futballista ezzel az NB I legnépszerűbb játékosát, Dzsudzsák Balázst is megelőzte, 

a DVSC labdarúgójának 1,7 millió követője van az Instagramon.

