Vidám hangulatban érkeztek meg a magyar labdarúgó-válogatott játékosai Telkibe, ahol megkezdődött a felkészülés a soron következő mérkőzésekre. Szoboszlai Dominikék a szombati Magyarország–Szlovénia felkészülési találkozóra, valamint a jövő heti görögök elleni meccsre hangolnak, ám az érkezés pillanatai ezúttal nem csak a futballról szóltak.

A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik ezúttal is nagy feltűnést keltett, amikor több százmillió forintos Lamborghinijével gördült be a válogatott edzőközpontjába. 
 

Mindenki Szoboszlai Dominikre volt kíváncsi
Fotó: Szoboszlai Dominik/Instagram

Mit mondott Schäfer Szoboszlainak?

A Liverpool sztárja kiszállás után készségesen osztogatott autogramokat a bejáratnál várakozó szurkolóknak. 

Nem sokkal később megérkezett Schäfer András is, aki szintén aláírásokat osztott volna, ám nála egy sporttáska és két cipősdoboz is volt, így előbb le kellett pakolnia.

Ekkor jött a spontán poén – szúrta ki a Bors. Az Union Berlin középpályása Szoboszlai autójára mutatva viccesen megkérdezte: 

Erre rátámaszthatom, nem?!”

A beszólás hatalmas nevetést váltott ki a jelenlévőkből, Schäfer pedig nem is habozott: a Lamborghini kerekéhez támasztotta a táskáját, miközben aláírta a rajongók által hozott relikviákat.

Ha ez még nem lenne elég, Szoboszlai extravagáns bőrdzsekije sem kerülte el a figyelmet. Varga Barnabás is egyből kiszúrta azt, amikor hatalmas öleléssel üdvözölték egymást Telkiben. Jól látható, ahogy 

a csatár szeme pár pillanatra megakadt a csapatkapitány kabátján, majd rámutatott és még egy megjegyzést is tett rá – hogy pontosan mit, azt viszont a felvételen nem lehet hallani.

A Ripost szerint a limitált kiadású darabot a KidSuper nevű ruhamárka és a Mercedes-Benz közösen dobta a piacra korábban. A hivatalos weboldalon már nem is lehet kapni, de az utolsó ára meghaladta a 240 ezer forintot.

A jó hangulatú jelenet tökéletesen mutatta, hogy a válogatottnál a komoly felkészülés mellett a laza, baráti légkör is megvan – ami akár a pályán is kamatozhat a közelgő mérkőzéseken.

