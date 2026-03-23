Elképesztő élményben volt része a 2024 végén visszavonult olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszónőnek. Telegdy-Kapás Boglárka a közösségi oldalán osztotta meg a rajongóval, hogy részese volt az Erkel Színházban nagy sikerrel futó Hogyan tudnék élni nélküled? című musicalnak.

Telegdy-Kapás Boglárka újra meglepte a rajongóit, méghozzá nem is akármilyen videóval: a korábbi klasszis úszónő ezúttal a színpadon csillogtatta meg a tudását.

Telegdy-Kapás Boglárka színészi pályára lépett
Fotó: Telegdy-Kapás Boglárka/Instagram

Hol lépett fel Telegdy-Kapás Boglárka?

A Hogyan tudnék élni nélküled? című musical Demjén Ferenc dalainak felhasználásával készült, Kirády Attila ötletéből, Goda Krisztina és Kormos Anett által írt forgatókönyv alapján készült, míg a szövegkönyvet Szente Vajk és Galambos Attila írta.

Ebben kapott most szerepet az Erkel Színház egyik előadásán Telegdy-Kapás Boglárka, mint meglepetés vendég.

 Az egykori sportolónő elárulta, jobban izgult, mint egy olimpiai döntő előtt.

Hogyan Tudnék Élni Nélküled? Óriási élmény volt ezen a színpadon állni, ennek a csodás produkciónak a meglepetés vendégeként! Jaj, hogy izgultam! Egyértelműen jobban, mint egy olimpiai döntő előtt! Köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy bátor voltam és elvállaltam. Ha még nem láttátok, feltétlen menjetek és nézzétek meg!

 – írta a videó mellé Telegdy-Kapás Boglárka az Instagramon

Viszont vagy egy rossz hírünk is. Arra ugyanis, hogy valaki megnézze az előadást, már sok esélye nincs idén, hacsak eddig nem szerezte be a jegyét, ugyanis a jegyeladási oldal szerint az összes 2026-os előadásra elfogytak már a belépők.

