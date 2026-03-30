A provokatív stílusáról ismert amerikai teniszező, Danielle Collins többször tett már megbotránkoztató gesztusokat a közönség felé, nem véletlenül kapta meg a „fenékcsapkodó” jelzőt a nemzetközi sajtótól. A 2025-ös Australian Openen csókokat dobált a hazai szurkolók felé és a hátsóját is csapkodta előttük.

A csinos amerikai teniszező, Danielle Collins szereti provokálni a nézőket

Fotó: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A dögös amerikai teniszező sokkolta a rajongóit

A 32 éves floridai játékos a közösségi oldalán is szeret magáról megosztani merész fotókat. Legutóbb Miamiból jelentkezett be, szűk bikinifelsőjéből szinte kiestek a hatalmas mellei, a látvány mellett pedig nem mehettek el szó nélkül a rajongói: özönlöttek a poszt alatt a tüzes és szívecskés hangulatjelek, valamint a különböző szerelmes üzenetek.

Nemrég azzal került a figyelem középpontjába, hogy megvádolt egy férfi teniszezőt, Corentin Moutet-t, miszerint a francia játékos privát üzeneteket küldött neki. A Tennis Channel műsorában Collins így nyilatkozott:

„Lényegében azt mondtam neki: ha így akarsz velem flörtölni, akkor erősebb adogatásra lesz szükséged.

Van, aki szerint a magasság a döntő, mások szerint a személyiség, de valójában a nagy tenyeresek és adogatások számítanak.”

Danielle Collins kigúnyolta Corentin Moutet-t

Az 180 cm magas Moutet-ról a 178 cm magas Collins így nyilatkozott: „Meg kell értened, hogy én 178 cm vagyok, és számomra ez így fair.

Ez csak egy preferencia. Semmi bajom a kis termetű királyokkal.

De ő felháborodott ezen, üzenetet küldött nekem, majd leiratkozott rólam. Tegnap este újra írt nekem privát üzenetben, és megkérdezte, láttam-e a mérkőzését és azokat a nagy adogatásokat, amiket ütött.”

Moutet tagadta a vádakat. „Hogyan tudnék leiratkozni rólad, amikor soha nem követtelek?” – vágott vissza Collinsnak a francia.

Az amerikai teniszező decemberben azt állította, hírességként alaposan meggyűlik a baja az ismerkedéssel, és a férfiak tulajdonképpen félnek tőle.